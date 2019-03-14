美庫存下滑助油價走高 美元走貶提振金價

2019-03-14 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三上漲，因上周美國原油庫存意外下滑，且官方下修美國原油供應成長預測。金價上揚，因經濟數據增強美國聯準會（Fed）對升息保持耐心的依據。

布蘭特原油期貨收漲0.88美元或1.32%，結算價報每桶67.55美元。西德州原油期貨收漲1.39美元或2.44%，結算價報每桶58.26美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存減少390萬桶，因煉油廠增產，分析師預估為增加270萬桶。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「在煉油廠維護期逐漸結束，石油輸出國組織（OPEC）減產開始見效，以及委內瑞拉的供給問題影響下，未來幾周庫存可能進一步下降。」

委內瑞拉大規模停電，導致該國原油出口陷入停頓。美國對委內瑞拉的制裁，已降低該國原油出口。

金價周三觸及近兩周高點，因美國經濟數據溫和，增強Fed短期內會升息的預期。英國脫歐的不確定性，也對金價提供支撐。

黃金現貨上漲0.5%至每英兩1,308.83美元，為3月1日以來最高。美國黃金期貨收漲0.9%，報每英兩1,309.3美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「美國PPI數據不如預期，加上英國脫歐的消息，扶助金價走高。」