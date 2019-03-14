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美股收高 波音在美國宣布停飛737 MAX後先跌後漲

2019-03-14 07:25經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三收漲，最新經濟數據為美國聯準會（Fed）對升息保持耐心的立場提供更多依據。醫療保健類股領漲。美國也下令停飛波音737 MAX飛機，但波音小幅反彈。

道瓊工業指數收漲148.23點或0.58%，報25,702.89點；標普500指數收漲19.4點或0.69%，報2,810.92點；那斯達克指數收漲52.37點或0.69%，報7,643.41點。

波音股價收漲0.5%，報377.14美元。美國宣布停飛737 MAX飛機後，波音股價一度下跌逾3%，但隨後反彈收漲。波音是全球最大的飛機製造商，也是今年以來表現最好的道指成分股。

Inverness Counsel的首席投資策略師Tim Ghriskey表示，停飛之後，波音有時間解決可能存在的問題，避免災難再次發生，「對波音來說，最糟糕的時期看似已經過去，股價回穩反映市場對此表示贊同」。

藥品福利管理公司CVS Health攀升3.5%，伯恩斯坦公司（Bernstein）開始追蹤該股，評級為「表現優於大盤」。標普500醫療保健股指數上揚1.1%。聯合健康集團上漲2.6%。

英國議會周三投票否決無協議退歐的可能性，提振市場樂觀情緒。

美國總統川普表示，不急於與中國達成貿易協議，協議中必須包括智慧財產權等結構性改革問題。

美股周三收漲，波音股價也反彈收高。 路透
美股周三收漲，波音股價也反彈收高。 路透
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