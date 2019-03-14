難擋安全疑慮壓力 美國也宣布停飛波音737 MAX

2019-03-14 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國周三改變立場，加入歐洲、中國以及其他國家的行列，宣布停飛波音737 MAX飛機。

衣索比亞航空一架飛機墜毀導致157人喪生，這是在不到五個月時間裡第二起與737機型有關的空難。歐盟等國下令停飛發生致命事故的波音737 Max 8型客機。

部分官員呼籲調查期間禁飛該型客機，美國聯邦航空管理局（FAA）原先力挺波音，但許多機組員與旅客已表明拒搭此型客機。不過，FAA周三以空難現場的最新衛星數據和證據為依據，宣布停飛決定時。

波音是全球最大的飛機製造企業，目前正面臨多年來最嚴重的危機，已有數十年生產歷史的737系列飛機是該公司重要的現金和利潤來源，如今卻讓公司聲譽受損。

這是FAA在六年內第二次停飛波音飛機，上一次是在2013年，因電池起火問題停飛波音787夢幻客機。

波音股價周三收漲0.5%，報每股377.14美元；FAA宣布停飛決定後，一度下跌逾3%。

紐約Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，停飛讓波音有時間解決問題，並且不會面臨另一起潛在空難。