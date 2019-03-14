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日核心機械訂單 連減三月

2019-03-14 01:25經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

日本1月核心機械訂單連續第三個月降低，大型企業在年度工資談判中允諾調薪幅度也縮小，在在顯示日本經濟年初烏雲罩頂，也反映全球經濟減緩和貿易緊張升高，使企業縮減資本投資與工資漲幅。

內閣府公布，日本1月核心機械訂單月比下滑5.4%，降幅遠超過經濟學家估計的1.7%，延續去年12月修正為減少0.3%的下降趨勢，且為去年9月來最大降幅。

來自海外的核心機械訂單更銳減18.1%。核心機械訂單剔除波動大的船舶和電力設備，是資本支出的領先指標。

美中貿易政策的前景不明，有礙日本企業界擴大資本支出。美國與中國近幾周來雖致力縮短貿易歧見，但至今雙方仍未達成一項能廢除懲罰性關稅、重振全球貿易流動的協議。

三菱日聯摩根士丹利證券市場經濟學家戶內修自說：「 可以這麼說，日本資本支出前景並不光明。美中貿易談判情況令人迷惑，這可能導致日本公司變得更悲觀，這對新會計年度的資本支出計畫構成一大風險。」

同時，根據已宣布的春季勞資談判（即「春鬥」）結果，從汽車到電子工業，日本大型績優公司已允諾連續第六年提高工資，但在經濟成長減速之際，今年這些大型雇主承諾的調薪幅度較去年縮小。例如，本田提議調高基本月薪1,400日圓，不如去年調漲1,700日圓大方；一些電子公司同意給員工加薪1,000日圓，調幅也比一年前的1,500日圓縮水。

工資調漲幅度縮小，對寄望工資上漲助長消費、提振通膨的日本銀行（央行）是壞消息，也顯示首相安倍晉三力促企業調漲工資的效果漸減。

日本經濟本田
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