福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



福斯四年內要砍7,000行政職位，可望挪出90億美元現金，加速研發電動車。 路透 分享 facebook 福斯汽車（VW）將在2023年以前裁減多達7,000個行政職位，以節省成本與提升獲利能力，而這項裁員計畫可望使福斯挪出80億歐元（90億美元）現金以加速研發電動車。

福斯汽車正斥資數十億美元開發與生產配備先進通訊與資訊娛樂系統的電動車，而為籌措這些資金，該公司正把從辦公室到工廠的流程加以現代化。福斯汽車營運長布蘭德史塔特13日表示，將投資46億歐元（52億美元）在資訊科技設備系統，主要是將行政辦公室的例行人力作業加以數位化，估計2023年前例行性工作的自動化將可減少5,000至7,000個職位。

該公司並表示，未來幾年內會有近1.1萬名員工符合退休資格，其中大部分將透過遇缺不補方式辦理。

福斯生產的同名汽車占約該集團全球交車量的一半，僱用員工約18.5萬人，而全球員工總數約65萬人。福斯一直在抑制支出以提升落後給競爭對手的獲利能力。去年福斯的銷售報酬率由4.2%跌至3.8%，原因是花在未來電動車的支出增加，以及歐洲更嚴格的排氣規則造成生產瓶頸。

福斯在2016年簽了一項勞工協議，要在全球裁減3萬人，每年可節省30億歐元。該公司13日表示，迄今已節省24億歐元以及淨裁汰逾6,300個職位。今年營收成長目標是最多5%、營業利益率在4%至5%。

該公司將提高對未來科技的投資，到2023年底時達到190億歐元，增加80億歐元。福斯12日才宣布，計劃在未來十年內把電動車產量提高至2,200萬輛，比之前的目標增近50%，包括推出奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）及Skoda等70款電動車。

福斯股價13日盤中漲近1%至145.6歐元，該股在過去12個月跌了4%。