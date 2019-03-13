飛雅特克萊斯勒主動召回逾86萬輛車 股價下挫

2019-03-13 22:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



路透報導，義大利汽車製造商飛雅特克萊斯勒（FCA）13日在美國召回86萬2,650輛汽油車，理由是不符合美國的排氣標準。FCA在米蘭和紐約兩地掛牌的FCA股價雙雙下挫。

召回的車輛包括2011年至2016年間生產的道奇（Dodge）Journey、2011年至2014年間生產的克萊斯勒200及道奇Avenger，以及2011年至2012年生產的道奇Caliber等車款。