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如何反制科技巨人霸權？路透：英國此法較優

2019-03-13 22:45經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

路透報導，如果美國參議員華倫（Elizabeth Warren）如願代表民主黨角逐2020年美國總統大選，「分拆科技巨人」可望成為明年選戰的口號。但英國政府13日的提案或許能為美國指引出一條明路，以更聰明的方式削弱臉書、Google和亞馬遜主宰市場的霸權。

華倫提議的做法是禁止科技巨人及其子公司透過自有的網站或應用程式（App）銷售產品，這可能迫使科技巨人把旗下的市集分拆為二，比方說強制亞馬遜把可供第三方銷售產品的市集，與亞馬遜銷售自己產品的部門分開。華倫也以窒礙市場競爭為由，提議重新拆解已經完成的併購交易，例如臉書併購社群網路競爭對手Instagram和 WhatsApp。

但路透熱點透視專欄作家普勞德（Liam Proud）13日撰文指出，英國政府的新提案是更理想的方法。這份評估報告認定，一小撮大型科技業者，包括臉書、蘋果和Google，竟掌控超過英國90%的線上搜尋、行動作業系統和社群媒體市場。這些公司勢力是如此之大，對用戶資料的控制是如此嚴密，以至於要推出新的搜尋引擎或應用程式（App）商店與這些市場龍頭競爭，幾乎是不可能的事。

不過，由前白宮經濟顧問委員會主席傅爾曼（Jason Furman）領隊的顧問小組，向英國政府提出一個比直接拆解科技巨人更高明的解決之道。傅爾曼提議，讓使用者有權選擇把自己的資料從甲公司搬走、轉移至與甲競爭的服務。如此一來，以社群網站為例，臉書使用者便可攜帶自己的照片投靠對手服務，亞馬遜客戶也可帶著自己的購買紀錄轉向另一個購物網站。傅爾曼也建議開放這些服務賴以建構的基本技術標準，好讓不同家的服務能彼此「溝通」。如此一來，Google Maps的競爭對手，就可以使用這個搜尋引擎巨人擁有的龐大地點資料，據此對用戶提供路線建議。

普勞德認為，傅爾曼的提議要落實，可能很棘手。理想上，技術標準理應能全世界通用，但實際上要促成國際同意難度很高，勢必牽扯出標準由誰訂定、跨越多重網路的資料萬一遺失要怪誰這些問題。

話雖如此，這項打擊數位巨人霸權的計畫確實切中要害 – –使用者和數據的吸引力會因數量增多而自我強化。開放標準形同允許新的公司也能受益於所謂的「網路效應」，因此有助於促進市場競爭。相形之下，硬生生分拆科技巨人，可能也只是產生一群規模較小的公司，但仍然各自在所屬的市場領域稱霸。真要反制科技巨人霸權，英國的做法較佳。

評論家認為，要削弱亞馬遜、Google、臉書等科技巨人宰制市場的霸權，開放標準的...
評論家認為，要削弱亞馬遜、Google、臉書等科技巨人宰制市場的霸權，開放標準的做法比強行分拆高明。美聯社
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