美國六個月來首度下修石油生產預測 激勵油價上漲

2019-03-13 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國政府六個月來首度調降今、明兩年的石油產量預測，主因是頁岩油業者在較小的頁岩區和墨西哥灣產區減產。

美國能源資訊局（EIA）調降今年的生產至每日生產1,230萬桶，比先前預測的下修11萬桶，也下修2020年的產量至每日1,303萬桶，比先前預測的調降17萬桶。儘管如此，EIA仍預估今、明兩年的產量將創紀錄。

芝加哥Price Futures集團資深市場分析師弗林表示，「這只是剛開始，實際情況是許多頁岩油業者沒有賺錢，也難以提高產量，一旦減產將難以維持產量持續攀升的走勢」。

EIA 12日公布3月短期能源展望報告，美國上周鑽油平台數量減少至十個月來最低，代表生產速度會放緩，而到2020年前的多數成長預料會來自西德州及新墨西哥灣產區，而不是較小的頁岩區。

EIA意外下修石油庫存的消息激勵油價12日上漲，為第三日上漲，石油輸出國組織（OPEC）也表示要擴大抑制生產的計畫。

紐約西德州原油期貨12日盤中一度漲0.7%，每桶漲破57美元。美國石油協會（API）的數據也顯示，美國上周石油庫存減少258萬桶。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，OPEC與夥伴國（OPEC+）正在討論沙烏地阿拉伯提議、在下半年擴大實施減產的計畫。