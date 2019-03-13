「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



昔日在汽車產業呼風喚雨的高恩（Carlos Ghosn）去年11月被捕後，日本汽車大廠日產、三菱陸續有主管離職，顯示「日產-三菱-雷諾聯盟」的高階主管正在大洗牌的跡象。

彭博資訊報導，日產13日表示，外籍主管巴賈傑（Arun Bajaj）休假後，於3月11日離任。他曾捲入與高恩有關的調查。在巴賈傑離開前，日產外籍績效長、高恩親信穆諾茲已於1月辭職。

三菱同日宣布，高恩欽定的營運長曼恩（Trevor Mann）將在4月1日離職。產品部門主管科比（Vincent Cobee）也將在下月離開。三菱在2016年爆發油耗數據造假醜聞後，高恩派科比協助整頓三菱。

日產與三菱走馬換將顯示近20年來高恩一手打造的權力結構正在瓦解。在這一波人事更迭的過程中，最引人注目的是三大車廠在12日展開「後高恩時代」，宣布成立新決策委員會，將由雷諾董事長接任聯盟領導人，每月定期在巴黎或東京開會，致力於均分合作果實。

目前日產需在美國與中國市場重拾成長步伐，制定電動車成長策略，三菱在東南亞市場也面臨本田、豐田的激烈競爭。

然而，日產一些主管離職可能會削弱在電動車市場的競爭力，原因是這些人才轉戰中國。去年負責日產-雷諾聯盟電動車技術的矢島和男離開日產後，上月出任中國觀致汽車公司執行長。觀致在營運、研發等方面也重用前日產主管。