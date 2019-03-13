Spotify不滿蘋果不公 在歐盟提起反托辣斯申訴

2019-03-13 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



串流音樂巨擘Spotify日前向歐盟提起反托辣斯申訴，指控美國科技巨頭蘋果不公平地限制競爭對手，壯大自家的Apple Music串流服務。

Spotify 13日表示，內容服務提供者若欲使用蘋果旗下應用程式商店App Store的App內購買系統（In-App Purchase，IAP），必須被抽取30%費用，而且還不斷更改規定，令業者不堪其擾。

Spotify法務長古鐵雷斯（Horacio Gutierrez）說：「當蘋果從平台提供者變成直接的競爭對手，打壓對手（如Spotify）的誘因已變得更強烈，限制開始變得更頻繁、更嚴格。」

古鐵雷斯表示，公司在2014年被迫使用App內購買系統，後來又不得不將高級服務Spotify Premium的收費從9.99歐元調漲至12.99歐元，而Apple Music這時卻以Spotify原來9.99歐元的價格推出。

Spotify於是停止使用蘋果App內購買系統，意味著蘋果用戶如果想轉成Spotify付費服務，必須放下手機、繞道而行，改用桌電或其他裝置。

Spotify還說，蘋果語音助理Siri的語音辨識系統不支援Spotify，蘋果也拒絕讓Spotify的App在Apple Watch上架。且根據蘋果應用程式商店規則，內容類App不能設按鍵或外部連結連到含有產品資訊、折扣或促銷訊息等頁面，在修改程式錯誤上也面臨困難，而安卓手機上就沒有這些限制。

古鐵雷斯表示：「推廣對我們的事業至關緊要，這是我們將免費用戶轉為高級用戶的方式。」Spotify拒絕透露在這方面遭逢的經濟損失。

蘋果的Apple Music在2015年6月誕生，晚Spotify九年，但用戶數急起直追，約4,000萬訂戶已達Spotify約一半，現在也是美國最受歡迎的付費串流服務。