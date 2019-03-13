復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



運動品牌大廠愛迪達（Adidas）表示，預料今年營收成長將會減緩，因為復古鞋熱潮在其歐洲大本營已逐漸退燒。

彭博資訊報導，愛迪達13日表示，今年的銷售成長率將介在5%至8%，比去年的8%最多少了3個百分點。該公司近年來靠著重新推出Stan Smith網球鞋和Superstar籃球鞋等復古鞋款提振不少業績。然而，這些鞋款的銷售近來已開始疲乏，與美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）合作的Yeezy系列鞋款卻還未能接手帶動銷量。

Warburg研究公司分析師弗雷表示，愛迪達預料今年上半年的銷售將特別低，這樣的展望將「無法激勵市場」。

愛迪達最明顯的挑戰是在歐洲市場，此地區第4季占其總營收比率約23%，但去年整體明顯下滑。愛迪達自己預料今年經匯率調整的營收會「微幅回升」，但為了達成此結果，該公司必須提振其在歐洲地區的運動事業。

愛迪達執行長羅思德（Kasper Rorsted）在彭博電視的專訪中說：「我們必須加強在歐洲的運動產品通路。我們能夠扭轉這個局勢。」愛迪達的Originals系列和其他時尚單品在歐洲銷售較好，佔其營收比率將近一半，相較全球的約三分之一。