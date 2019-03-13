中國經濟放緩 這些貨幣將大受衝擊

2019-03-13 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



在中國經濟放緩的疑慮下，原物料生產國的貨幣最容易受到衝擊。

專家指出，紐元及澳幣對中國的曝險最高，因為中國是紐西蘭和澳洲最大貿易夥伴，占前者出口24.9%，占後者出口約三分之一。

CNBC報導，中國這個全球最大鐵礦砂消費國，其需求放緩，使澳洲這個鐵礦砂最大出口國承壓。

凱投宏觀報告指出，「我們預估紐元及澳幣將有最大的貶幅，這是因為它們對中國經濟的曝險，而我們預料中國經濟將趨緩，再加上澳幣與鐵礦砂及煤的出口高度相關，而這會是今年表現最差的兩種原物料。」

凱投宏觀預料，中國經濟更進一步的疲軟，將導致商品需求降低、價格也隨之滑落。全球經濟成長趨緩也導致商品貿易量下滑。

當商品價格下跌，支付給原物料出口國的金額也會下降，導致其貨幣走貶。中國去年經濟成長從2017年的6.8%降溫至6.6%，為28年來最低。

凱投宏觀表示，即便美中達成貿易協議，紐元及澳幣也只會短暫走升，之後還是會被中國經濟疑慮拖累，預料這兩種貨幣全年表現都將疲弱不振。

澳幣今年以來跌跌不休，從去年2月1澳幣兌0.7918美元的高點，貶至本周約0.70美元的水準。