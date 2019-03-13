4因素助長住宅修繕支出 這個4,500億美元市場愈來愈大

2019-03-13 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



曾改裝家中廚房、浴室或地下室的人就了解，無論承包商許下什麼承諾，房屋修繕總是費時更長、費用也高於預期。屋主可能覺得很無奈，但換個角度來看，這顯示房屋修繕市場景氣熱絡，有助於促進經濟成長。

財經新聞網站MarketWatch報導，哈佛大學住宅研究聯合中心12日發布的研究報告顯示，美國房屋修繕支出在十年前美國房市泡沫爆破後下滑，但即使掉掉到金融海嘯後的低點，也仍高於2004年房市泡沫開始形成時的水準。而且，美國整體房屋修繕市場自大衰退結束迄今已成長逾50%，期間又以2016至2017年的年增幅達6.5%成長最迅速。

房屋修繕支出擴增，對促進美國經濟成長有貢獻。這份哈佛報告顯示，修繕支出貢獻了2.2%的2017年全美經濟產值。

哈佛研究員指出，有四大因素合力助長住宅修繕支出：房屋老舊、新屋興建速度緩慢、人口老化，以及房屋淨值大增。

房地美（Freddie Mac）經濟學家估計，目前美國房屋供不應求，大約短缺數百萬戶。新屋新興速度追不上需求，使得全國屋齡居高不下。

家居裝修用品專賣店家得寶（Home Depot）總裁戴克本月初在法說會上表示，公司主管正密切關注這個問題。他說：「美國房屋興建不足的情況已持續十年，所以現在逾50%的美國住宅屋齡都超過40年，對本公司的生意大有助益。」

報告也發現，受天災襲擊影響，美國屋主花在房屋修繕的費用增加了。全美各地2017年的災後修繕支出總計23億美元，比1999年的11億美元倍增；平均花費也大幅提高，從1999年的5,931美元躍增至13,199美元。