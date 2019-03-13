美股這波漲勢能維持多久？高盛擔心欠缺資金行情

2019-03-13 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



儘管美股自去年耶誕節後出現大漲行情，但數據顯示僅少數投資人跟上漲勢，這讓華爾街開始思忖，今年來的漲勢還能維繫多久？

美股3月以來跌多漲少，上周傳出有關美中貿易戰展望樂觀的消息也難以帶動標普500指數上漲。

●資金未跟上美股表現

彭博資訊報導，根據高盛策略師群的報告，今年來股市表現與資金流的差距已接近金融危機以來最大。儘管幾乎各資產類別都出現上述情況，但其中資金流入安全資產相較於流入風險證券的差距則擴大至2009年來最高。

對花旗集團而言，缺乏信念就足以令人懷疑美股能否延續漲勢。儘管標普500指數自去年耶誕節以來已大漲近19%，但以Chris Montagu為首的花旗分析師群上周指出，市場的審慎態度並不利於股市續漲。

美股一直難以突破在去年10月與11月出現的波段高點，而標普500指數今年迄今也難以站穩2,800點關卡。全球經濟展望黯淡與企業獲利成長減緩都是讓投資人持續遠離市場的因素。

包括卡烏（Emmanuel Cau）在內的巴克萊銀行策略師本月發布報告指出，2018年初的漲勢有強勁的資金流入支撐，然而今年這波漲勢很可能是由空頭回補帶動，巴克萊的客戶正「逢漲即賣」，注重基本面的投資人在買回股票前有必要先見到好消息。

●市場等待信心回升

不過仍有初期跡象顯示市場信心可望回升。根據美銀引用EPFR的資料，投資人近期已加碼押注股票，美股基金在2月27日止的當周見到自去年9月底以來最大的資金流入。

與此同時，根據德意志銀行的資料，例如追隨趨勢的CTA與風險平衡策略等各類系統交易者（又稱量化交易者）正在提高股票曝險。銀行也預期較高的債券殖利率將促使資金輪動，從固定收益領域流向股市。目前美國10年期公債殖利率已升至2.66%。