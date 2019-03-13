這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



整體而言，美國股市過去兩個交易日來漲勢強勁，但追蹤道瓊工業指數走勢的投資人可能較無感，因為道瓊連兩日漲幅很小，與選股範圍廣的標普500指數連兩日漲幅差距為多年來最大。

根據FactSet的資料，截至12日收盤止，道瓊工業指數過去兩個交易日累計漲0.4%，相較於標普500指數周一和周二共漲1.8%，科技股為主的那斯達克綜合指數這兩天更躍增2.5%。

標普500這兩日漲幅超越道瓊1.36個百分點，據Dow Jones Market Data統計資料，這是2014年10月20日至21日標普漲幅比道瓊多1.44個百分點以來，最大的二日表現差距。

而且，上一回標普500連兩日漲幅比道瓊多出0.65個百分點以上，是在2009年3月17日至18日。

另外，那斯達克指數這兩日漲幅比道瓊多出2.05個百分點，領先幅度是2017年10月20日以來最大，當時那指超越道瓊2.29 個百分點。

道瓊工業指數近日來表現是受成分股波音公司（Boeing）拖累。一架波音737 Max 8客機周日在衣索匹亞發生空難，與去年10月墜海的印尼獅航失事客機屬同一型，導致全球愈來愈多國主管當局下令停飛737 Max客機，波音股票遭投資人殺出並波及道瓊工業指數和航空類股。波音股價12日連續第二天重挫，收盤跌6.15%至375.41美元，自上周五收盤以來已跌掉11.2%。

有別於其他美國主要股價指數，道瓊工業指數屬於股價加權指數，而不是市值加權指數，這意味股價較高的道瓊指數成分股，其股價變動更能牽動道瓊指數的漲跌。