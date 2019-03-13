已開發還是開發中到底誰說了算？美中在WTO掀論戰

2019-03-13 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國與中國最近在世界貿易組織（WTO）針對已開發、開發中國家的定義，你出一拳我踢一腳高來高去，美國要求明確訂出四個標準來界定，揚言這項改革方案如果無法推進，美國就準備退出WTO，中國則是反批美國專斷無理。

日經新聞引述述美國駐WTO大使習達難（Dennis Shea）在瑞士日內瓦的談話，他說：「某個會員國都已經有能耐送採測器登陸月球背面了，還在堅持要求和我們最窮的會員國享有同樣的待遇！」美國主張中國繼續享有原始設計是為幫助開發中國家的一些特權，已經不再合理。

已開發？還是開發中？到底誰說了算？WTO目前允許會員國自己決定是不是開發中國家。中國雖然已貴為世界第二大經濟體，至今仍自評為開發中國家。由於具備開發中國家的地位，中國在WTO中對於某些自由化的需求，仍具有特殊的豁免待遇。

日經訪問專家指出，這些特殊待遇成為中國在貿易談判桌上用來維持保護政策的盾牌。保護政策包括高關稅和優厚的農業補貼等等。

習達難提出的改革方案，要WTO在會員國符合下列四個標準的任一個時，就必須從開發中國家畢業。

1. 成為經合組織（OECD）會員

2. 成為G20會員國

3. 被世界銀行定為高收入國家

4. 占全球貿易額0.5%（含）以上

習達難的這項提案是美國總統川普向中國施壓的一系列行動之一。川普早在去年4月就推文批評中國居然在WTO裡然是「開發中國家」，質問有人會覺得公平嗎。

習達難準備先結合日本和歐盟達成共識，再向其他會員國提案。

中國也沒在怕，馬上集結了印度、南非、委內瑞拉等目前還自評為開發中國家的盟友，發表了聯合公報，主張現行的自己說了算的規則，對成員經濟發展差距非常大的組織來說，是最適當的。中國駐TWO的官員說，美國自己訂出來的這些標準，專斷無理。