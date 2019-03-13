親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

智慧手機如何重回成長暫無解 亞洲供應鏈勒緊褲帶

2019-03-13 14:29經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

智慧手機成長前景混沌，零件供應商只能先緊縮資本支出。 美聯社
智慧手機成長前景混沌，零件供應商只能先緊縮資本支出。 美聯社
分享
智慧手機產業如何重回成長，目前沒有解答。業界領導人把希望寄於新技術，包括螢幕可折疊手機和次世代行動通訊系統5G技術。不過分析師指出，可折疊手機仍處於市場反映觀察的階段，不太可能立刻刺激成長。5G技術則需要高額投資，報酬如何目前仍不明朗。

蘋果公司1月示警，中國市場iPhone銷售大幅下滑可能導致蘋果逾15年來首度無法達成營收目標；消息一出，賣壓隨即湧現，令投資人大感震驚，連帶拖累全球股市。

不過，對於供應蘋果和其他智慧手機製造商零件的亞洲供應鏈來說，這個消息不算意外。從晶片製造商到面板業者都發現，去年第4季的需求急遽下滑，尤其是中國市場。

2017年晶片製造商雖繳出創紀錄獲利，但去年底的轉變已讓他們心生警惕，也擔心種狀況可能揮之不去。南亞科技、三星電子、SK海力士和美光，都面臨同樣困境。南亞科總經理李培瑛表示：「去年第3季後需求急凍，直到本季都面臨價格修正。智慧手機的銷售不如預期，伺服器市場正在消化庫存，消費性電子裝置的需求也正在下滑。」

需求放緩和美中貿易的緊張局勢，使前景充滿不確定性，也讓南亞科勒緊褲帶，把今年的資本支出砍半至新台幣100億元。

亞洲科技廠面臨的兩個相互交疊的問題：智慧手機銷售下滑，以及中國市場放緩。據IDC資料，2018年全球智慧手機出貨量為14.4億支，較前一年減少4.1%，連續兩年下滑。造成最大衝擊的是全球最大的中國市場，下滑逾10%。

亞洲前三大顯示器面板廠LG顯示器、群創和友達，也因為中國智慧手機需求大減，去年淨利合計下滑37億美元。去年第4季，群創和友達都淪入淨損。友達董事長彭双浪表示，需求疲軟和中國製造商的產量增加，導致降價壓力，他並指出：「我預期供給過剩會成為面板業未來幾年的新常態。」

LG顯示器去年全年淨損1,790億韓元，目前正裁撤人力，約2,000人申請提前退休，占總人力6%。為了提升與中國的競爭力， LGD正尋求把面板生產由勞力密集的LCD轉型為自動化程度更高的OLED。

晶片製造商的強勁表現延續至2018年，包括三星、海力士和台積電，淨利合計達84億美元。不過，今年他們可能也無法對科技業和中國市場下滑免疫。據世界半導體貿易統計協會（WSTS）資料，全球晶片銷售2018年攀升14%至紀錄高點，但2019年將下滑3%至4,545億美元。

台積電已向投資人表示，今年營收應該為持平或小幅成長，至2021年的五年內每年成漲5%至10%的目標，可能無法達成。台積電財務長何麗梅表示：「基於總體經濟展望，2019年的資本支出將縮減數億美元，介於100億至110億美元之間。」

台積電半導體解答

相關新聞

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

為什麼債券天王看好新興市場股市？

2019-03-13 10:06

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

反網路托辣斯 G7擬祭「透明法規」

2019-03-13 00:16

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

G7擬資訊新規 規範科技巨頭

2019-03-13 00:09

蘋果影音串流 傳25日上秀

2019-03-13 00:09

標普500後市 專家不同調

2019-03-13 00:09

美企公司債 恐面臨到期高牆

2019-03-13 00:08

亞洲晶片商攻5G 叫陣高通

2019-03-13 00:07

東南亞課糖稅 衝擊印度巴西

2019-03-13 00:07

美推「幸福雞蛋」 代價高

2019-03-13 00:07

新興股市 今年看漲8％

2019-03-13 00:07

波音墜機 爆信心危機

2019-03-13 00:07

英脫多變空 英鎊紅翻黑

2019-03-12 23:17

趕搭植物奶潮流 星巴克也推燕麥奶

2019-03-12 23:09

科技巨擘把持數位經濟 新聞集團籲分拆Google

2019-03-12 23:08

「變天」行情不再 今年來亞股這國獨跌

2019-03-12 23:02

雷諾日產三社新創決策機制 打造脫高恩新體制

2019-03-12 19:49

特斯拉價格再波動 專家：策略拙劣

2019-03-12 19:45

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU 別小題大作

2019-03-12 18:11

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

影／落海保命必學！他脫牛仔褲做成救生圈幸運獲救

2019-03-12 18:17

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

中華民國友邦元首擁14妻 一年內卻二度喪偶

2019-03-12 16:28

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

英脫二次公投 唯一解方

2019-03-12 23:17

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

失聲的梅伊也失去國會支持 彭博：她徹底失敗應換人做

2019-03-13 11:45

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

南韓、澳洲宣布停飛波音737 Max

2019-03-12 20:26

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

科學家：阻斷陽光 可對抗暖化

2019-03-12 18:47

加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU 別小題大作

2019-03-12 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top