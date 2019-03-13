智慧手機如何重回成長暫無解 亞洲供應鏈勒緊褲帶

2019-03-13 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



智慧手機成長前景混沌，零件供應商只能先緊縮資本支出。 美聯社 分享 facebook 智慧手機產業如何重回成長，目前沒有解答。業界領導人把希望寄於新技術，包括螢幕可折疊手機和次世代行動通訊系統5G技術。不過分析師指出，可折疊手機仍處於市場反映觀察的階段，不太可能立刻刺激成長。5G技術則需要高額投資，報酬如何目前仍不明朗。

蘋果公司1月示警，中國市場iPhone銷售大幅下滑可能導致蘋果逾15年來首度無法達成營收目標；消息一出，賣壓隨即湧現，令投資人大感震驚，連帶拖累全球股市。

不過，對於供應蘋果和其他智慧手機製造商零件的亞洲供應鏈來說，這個消息不算意外。從晶片製造商到面板業者都發現，去年第4季的需求急遽下滑，尤其是中國市場。

2017年晶片製造商雖繳出創紀錄獲利，但去年底的轉變已讓他們心生警惕，也擔心種狀況可能揮之不去。南亞科技、三星電子、SK海力士和美光，都面臨同樣困境。南亞科總經理李培瑛表示：「去年第3季後需求急凍，直到本季都面臨價格修正。智慧手機的銷售不如預期，伺服器市場正在消化庫存，消費性電子裝置的需求也正在下滑。」

需求放緩和美中貿易的緊張局勢，使前景充滿不確定性，也讓南亞科勒緊褲帶，把今年的資本支出砍半至新台幣100億元。

亞洲科技廠面臨的兩個相互交疊的問題：智慧手機銷售下滑，以及中國市場放緩。據IDC資料，2018年全球智慧手機出貨量為14.4億支，較前一年減少4.1%，連續兩年下滑。造成最大衝擊的是全球最大的中國市場，下滑逾10%。

亞洲前三大顯示器面板廠LG顯示器、群創和友達，也因為中國智慧手機需求大減，去年淨利合計下滑37億美元。去年第4季，群創和友達都淪入淨損。友達董事長彭双浪表示，需求疲軟和中國製造商的產量增加，導致降價壓力，他並指出：「我預期供給過剩會成為面板業未來幾年的新常態。」

LG顯示器去年全年淨損1,790億韓元，目前正裁撤人力，約2,000人申請提前退休，占總人力6%。為了提升與中國的競爭力， LGD正尋求把面板生產由勞力密集的LCD轉型為自動化程度更高的OLED。

晶片製造商的強勁表現延續至2018年，包括三星、海力士和台積電，淨利合計達84億美元。不過，今年他們可能也無法對科技業和中國市場下滑免疫。據世界半導體貿易統計協會（WSTS）資料，全球晶片銷售2018年攀升14%至紀錄高點，但2019年將下滑3%至4,545億美元。

台積電已向投資人表示，今年營收應該為持平或小幅成長，至2021年的五年內每年成漲5%至10%的目標，可能無法達成。台積電財務長何麗梅表示：「基於總體經濟展望，2019年的資本支出將縮減數億美元，介於100億至110億美元之間。」