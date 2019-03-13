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美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國馬里蘭州一名女子克莉絲朵．哈格（Crystal Haag）離家長達20年10個月又兩周，最近終於返家團員。她的母親辛西亞（Cynthia Haag）去年3月在臉書上看見一張疑似為女兒的照片：同樣擁有一雙皺巴巴的雙眼和一抹燦爛笑靨。辛西亞最後一次見到克莉絲朵時，她只是名14歲少女，如今轉眼已然成年。

源源不絕的問題在辛西亞腦海打滾：克莉絲朵為何離家？她去過哪裡？為何再次露面？當然，最重要的是，她還好嗎？

克莉絲朵目前住在紐約北部的哈林米爾（Harlem），擁有一頭俏麗短髮，且講著流利的西班牙語。她不是35歲的克莉絲朵．哈格，而是以新身份、44歲的克莉絲朵．桑德斯（Crystal Saunders）過日子。辛西亞的寶貝女兒終於回家，但最困難的部分才剛剛揭幕。

據報導，每年約有50萬名兒童失蹤，絕大部分孩童很快就能返家或被尋獲，但是走失時間和克莉絲朵一樣漫長的，實在罕見。根據國家失蹤與受虐兒童中心報告，2011年至2016年間，只有56名孩童超過20年才返家。

國家失蹤和受剝削兒童中心官員指出，孩童重返家庭並重新生活不簡單，雙方都需花費大量時間和耐心。

克莉絲朵離家前，辛西亞是名單親媽媽，在當地雜貨店擔任收銀員，收入雖不高，但她感到自豪的是，至少她的孩子們總是衣食無缺。

克莉絲朵在家排行老四，和兄弟姊妹不太親近，且總是偷溜出門玩耍，她說她不是母親回憶裡的那個快樂女孩，事實上，她感到如此悲慘和害怕，而唯一有意義的計畫，就是逃離。

她回憶，自9歲那年，她遭到一名鄰居性侵多年，她從未告訴他人，直到懂事後，才意識到自己遭遇到不正常的一切。某天她終於鼓起勇氣向母親哭訴時，她母親竟回應「荒謬和不真實」，克莉絲朵表示，「哪種母親會這麼做？」。

克莉絲朵徹底心碎，於1997年4月26日那天毅然決然離家出走，一氣之下跳上一輛去紐約的巴士，剛到的頭幾個晚上，她露宿街頭，直到抵達曼哈頓，她偽造新身份，開始新的生活。

隨著時間推移，克莉絲朵生下四個孩子，甚至還精通西班牙語，並在社群媒體上認識新的「親戚」。直到2014年1月29日，31歲的她在食品行業工作，她在Instagram上發照片並寫著，「40歲生日快樂！」

國家失蹤與受虐兒童中心官員指出，「以前見過類似案例，有些孩子不想被找到，因此假冒新身份」。

克莉絲朵的大兒子、現年20歲的布萊恩在十多歲時，開始問起她的家人在哪裡？布萊恩相當好奇，因為每人都該至少擁有一個家。克莉絲朵表示，自從臉書問世以來，就偷偷關注老家家人近況。

她長期都想和親友們聯繫，直到兒子開始催促後，才主動寫信給妹妹，最終成功和家人重逢。然而，重聚的喜悅很快轉化成不確定性，甚至是怨恨。

辛西亞說，「這就像遇到一個陌生人，她小時候離開，成年後才回來」。克莉絲朵表示，「這很困難，有時候離開更容易」。辛西亞說，「我只是想愛她」。

辛西亞如今才明白為何自己女兒要離家出走，因為她小時候遭遇性侵，而克莉絲朵以為母親早就知情。辛西亞說不知道當年她遭遇了什麼，但不管做母親的說幾遍，克莉絲朵表示，她仍不確定母親的說法是實話。

總之，克莉絲朵愛她的母親，這就是她回家的原因，但兩人間無限的隔閡，仍持續影響她們的關係。

美國國家失蹤與受虐兒童中心當年貼出尋人公告，年僅14歲的克莉絲朵在1997年失蹤...
美國國家失蹤與受虐兒童中心當年貼出尋人公告，年僅14歲的克莉絲朵在1997年失蹤。取自國家失蹤與受虐兒童中心
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克莉絲朵（中）離家後以新身份擁抱新生活。取自克莉絲朵臉書
克莉絲朵（中）離家後以新身份擁抱新生活。取自克莉絲朵臉書
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西亞失蹤紐約

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