歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐盟對中策略大轉彎，把中國視為政治、經濟方面的對手。 路透 分享 facebook 歐盟對中國的立場急轉彎，據華爾街日報報導，歐盟執委會的最新策略報告認為，中國已成為歐盟在5G網路等關鍵領域的「經濟競爭者」，政治方面則是歐盟的「全面性對手」。

兩年前美國川普川普當選之初，歐盟仍把中國視為維繫全球規則和體制的潛在夥伴，但目前歐盟的態度大幅轉向，矢言將設法應對中國在貿易、經濟成長和安全方面展現的強勢姿態。

歐盟執委會的報告顯示其對中策略更接近美國，把中國視為主要戰略對手。

報導至出，這分報告可能引發歐盟內部中國盟友的疑慮。川普上任以來，中國在亞太地區的企圖心、貿易戰和北韓問題，已使美中關係陷入震盪。

歐盟官員表示，對中國的態度出現變化，是因為中國未能開放市場、透過補貼培植龍頭企業、南海爭議以及中國試圖取得科技和電信產業的主導地位。報告指出：「中國帶來的挑戰與機會之間的平衡，已發生變化。」

歐盟成員國外長下周將與中國外長會晤，本月稍晚，歐盟各國領導人將在布魯塞爾峰會上討論中國帶來的挑戰。4月9日，歐盟將與中國舉行年度峰會，中方代表是國務院總理李克強。中國國家主席習近平，則將在接下來幾周前往歐盟訪問。

歐盟官員坦言，要在歐盟內部形成一致對中陣線確實不易。中國已與某些歐洲國家建立了牢固的政治關係，許多歐盟成員國為提振經濟，向中國尋求貸款和投資。

一名德國高階外交官員表示，這項報告明確反映歐中關係面臨更多挑戰，例如在市場放開方面缺乏互惠、中國的保護主義興起等，這也為歐洲國家共同採取應對措施提供了重要動力。