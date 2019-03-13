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突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

衣索比亞航空一架客機日前不幸墜毀，這是半年內第二架波音737 MAX 8 發生空難，美聯社報導，至少兩班美國航線班機的機師曾反映，波音737 MAX機型的自動駕駛系統似乎導致飛機出現俯衝狀況。

機師表示，波音737 MAX 8機型航班使用自動駕駛系統不久，機鼻急遽下傾。在這兩起事件中，機師立刻中止自動駕駛系統，飛機恢復正常。

兩件機師報告於去年提交給美國太空總署（NASA）編纂的數據庫。他們自願提供安全報告，機師姓名、航空公司名稱或事件發生地未公布。目前尚不清楚相關反映是否引發美國聯邦航空管理局（FAA）或機師所屬航空公司開展任何行動。

在其中一份報告中，一名航空公司機長說，將飛機置於自動駕駛狀態後，副機師立即喊「下降」，隨後駕駛艙內發出「不要下沉！」的警告聲。

機長立即切斷自動駕駛系統，切換為手動駕駛，讓飛機恢復爬升狀態。

該機長寫道：「基於對MAX 8機型機鼻下傾問題的關切，我們認為應該通報。我研判，短暫的氣候系統擾亂飛機的自動化駕駛，以致飛行速度起伏。」

在另一次飛行中，一名副機師表示，啟用自動駕駛系統數秒鐘後，機鼻馬上向下傾斜，飛機開始以每分鐘1200至1500英尺（約365至460公尺）速率下降。和另一架航班一樣，飛機的低空預警系統發出語音警告，機長切斷自動駕駛系統，飛機重新爬升。

該副機師表示，後來與機師討論此事，「但想不出任何理由，飛機會如此劇烈俯衝」。

美機師曾通報兩起波音737 MAX 8航班異常俯衝狀況，圖中飛機並非出現此現象的...
美機師曾通報兩起波音737 MAX 8航班異常俯衝狀況，圖中飛機並非出現此現象的客機。歐新社
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