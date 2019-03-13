全球壽險業面臨逆風 看日本業者如何拚獲利

2019-03-13 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



債券殖利率低迷、避險成本升高之際，日本壽險業者為了尋求獲利，正開始轉向衍生性金融商品。

台灣壽險業去年獲利大幅縮水，除了匯損高達2,200億元，還受第4季股災的衝擊。全球經濟成長放緩，導致債券收益低迷；此外，美元匯兌避險的支出，也攀升至2008年以來最高水準；在這種情況下，日本壽險業者如何以各種創新策略提升獲利？

日本生命保險公司（Nippon Life Insurance）財務和投資規畫部門副總經理Toshinori Kurisu表示，自去年10月起，該公司擴大換匯、美元-日圓選擇權、股市，尤其是利率衍生性商品的操作，藉以提振收益，抵銷避險成本的衝擊。

彭博資訊報導，日本生命保險公司的策略包括：

--換匯，把部分外幣現金轉為日圓，免去避險成本抹去獲利的風險。

--賣出美元-日圓選擇權，透過溢價抵銷買入賣權（puts）的成本，也就是預期美元-日圓選擇權下跌。

--購買股市和利率衍生性商品，例如長期利率交換固定利率收益，配對較長期的負債。

--設定上限或減少整體外匯避險的比率，目前的避險部位約占總投資的60%。

Toshinori Kurisu表示：「我們正在研究如何有效避險，從而強化獲利，而非僅為了獲利便承擔風險。我們的目標是透過全球的多樣化配置，走出低報酬率的困境，並以衍生性商品的操作，提升風險報酬效率。」