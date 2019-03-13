波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



波音新型飛機737 Max 8在5個月內連摔兩架，自認為飛機專家的美國總統川普12日在推特上發表意見，他寫道：「現在的飛機太複雜了。不再需要駕駛，需要的是MIT（麻省理工學院）的科學家。我對你們一無所知，但我不要愛因斯坦當我的飛機駕駛。我要的是最棒的專業駕駛，能讓他們簡易和快速地控制一架飛機！」

川普推文：「需要有獨立的第二個決定，複雜創造危險。」

川普的推文讓一些專業駕駛一頭霧水。波音767的駕駛史密斯（Patrick Smith）在推特發文表示，以一名駕駛的觀點 ，川普的推文強化了一個錯誤觀念，認為電腦在開飛機，駕駛只是備用。

史密斯寫道：「開飛機的仍然是駕駛，他們不再像1930年代那樣，完全用手駕駛，但他們仍然指揮和控制飛機，你必須告訴自動系統做什麼、怎麼做和何時做。」

川普一向對飛機很著迷，他曾創辦一家航空公司，結果失敗了；他也把他的私人飛機裝上黃金打造的安全帶，而且在上任後不久即揚言要取消向波音訂購的新「空軍一號」。他抱怨價格太貴，去年與波音達成39億美元的交易，自誇比國防部更會談生意。

川普在上任不到一個月時說：「我告訴你，很多設備在下訂單當天就已過時了，我認識的人這麼說，包括我的駕駛，我的駕駛是真正的專家。」