供給縮減前景提振油價 美元走貶助金價上揚

2019-03-13 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上揚，因沙烏地阿拉伯準備在4月削減出口，且美國下修原油產量成長預期；金價走高，因美國通膨數據溫和，支持聯準會（Fed）對升息保持耐心的立場，令美元走貶。

布蘭特原油期貨上漲0.09美元或0.1%，結算價報每桶66.67美元。西德州原油期貨上漲0.08美元或0.1%，結算價報每桶56.87美元。

沙烏地阿拉伯官員表示，準備在4月把原油日產量降至遠低於1,000萬桶，同時將出口量降至每日700萬桶以下。

石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油國1月1日恢復減產，並同意在未來六個月把日產量減少120萬桶，原油價格受到支撐；今年以來，布蘭特和西德州原油都上漲約25%。

金價周二上漲，主因美元下跌。美國的通膨數據溫和，讓Fed升息的可能性進一步降低；另外，投資人也正觀望英國國會對脫歐協議的投票結果。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,298.63美元，美國黃金期貨收漲0.5%，報每英兩1,298.10美元。

美國2月消費者物價指數上漲，為四個月來首見，但漲幅為兩年半以來最小，顯示通膨仍然疲軟。RJO Futures高級商品策略師Phil Streible表示：「最新通膨數據，讓市場對Fed升息的預期降低，推升金價。美元指數疲軟和英國脫歐的不確定性，也助金價走高。」