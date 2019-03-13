親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民調／逾4成受訪者去年一整年沒看過書 最近一次是7年多前

供給縮減前景提振油價 美元走貶助金價上揚

2019-03-13 08:16經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二上揚，因沙烏地阿拉伯準備在4月削減出口，且美國下修原油產量成長預期；金價走高，因美國通膨數據溫和，支持聯準會（Fed）對升息保持耐心的立場，令美元走貶。

布蘭特原油期貨上漲0.09美元或0.1%，結算價報每桶66.67美元。西德州原油期貨上漲0.08美元或0.1%，結算價報每桶56.87美元。

沙烏地阿拉伯官員表示，準備在4月把原油日產量降至遠低於1,000萬桶，同時將出口量降至每日700萬桶以下。

石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油國1月1日恢復減產，並同意在未來六個月把日產量減少120萬桶，原油價格受到支撐；今年以來，布蘭特和西德州原油都上漲約25%。

金價周二上漲，主因美元下跌。美國的通膨數據溫和，讓Fed升息的可能性進一步降低；另外，投資人也正觀望英國國會對脫歐協議的投票結果。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,298.63美元，美國黃金期貨收漲0.5%，報每英兩1,298.10美元。

美國2月消費者物價指數上漲，為四個月來首見，但漲幅為兩年半以來最小，顯示通膨仍然疲軟。RJO Futures高級商品策略師Phil Streible表示：「最新通膨數據，讓市場對Fed升息的預期降低，推升金價。美元指數疲軟和英國脫歐的不確定性，也助金價走高。」

金價通膨Fed

相關新聞

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

反網路托辣斯 G7擬祭「透明法規」

2019-03-13 00:16

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

G7擬資訊新規 規範科技巨頭

2019-03-13 00:09

蘋果影音串流 傳25日上秀

2019-03-13 00:09

標普500後市 專家不同調

2019-03-13 00:09

美企公司債 恐面臨到期高牆

2019-03-13 00:08

亞洲晶片商攻5G 叫陣高通

2019-03-13 00:07

東南亞課糖稅 衝擊印度巴西

2019-03-13 00:07

美推「幸福雞蛋」 代價高

2019-03-13 00:07

新興股市 今年看漲8％

2019-03-13 00:07

波音墜機 爆信心危機

2019-03-13 00:07

英脫多變空 英鎊紅翻黑

2019-03-12 23:17

趕搭植物奶潮流 星巴克也推燕麥奶

2019-03-12 23:09

科技巨擘把持數位經濟 新聞集團籲分拆Google

2019-03-12 23:08

「變天」行情不再 今年來亞股這國獨跌

2019-03-12 23:02

雷諾日產三社新創決策機制 打造脫高恩新體制

2019-03-12 19:49

特斯拉價格再波動 專家：策略拙劣

2019-03-12 19:45

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU 別小題大作

2019-03-12 18:11

多虧川普？華為旗艦手機發貨破千萬

2019-03-12 11:46

美警告德國 若用華為技術將限制情報共享

2019-03-12 10:16

蘋果25日辦發表會 料將推出自家串流平台

2019-03-12 09:23

美股中止連跌反彈 波音股價下挫5.3%

2019-03-12 06:55

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

為何鴻海明明代工Android產品 微軟卻主張有權討錢？

2019-03-12 12:49

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病…

2019-03-12 11:00

1架波音2種決定！為何大陸下令停飛美國卻通知適航？

2019-03-12 11:44

日人曾打包電視機帶走 陸客調包障眼法騙過旅館

2019-03-12 12:29

十餘國停飛波音737 MAX 8 新加坡、巴西、墨西哥皆入列

2019-03-12 11:36

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

影／落海保命必學！他脫牛仔褲做成救生圈幸運獲救

2019-03-12 18:17

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

崩潰！在日陸籍房東被同胞坑了…退租房間變垃圾場求償無門

2019-03-12 09:58

北韓公布國會議員當選名單 沒有金正恩

2019-03-12 15:51

英國會今表決脫歐協議 梅伊、歐盟稱已移走最大路障

2019-03-12 11:22

中華民國友邦元首擁14妻 一年內卻二度喪偶

2019-03-12 16:28

要打了嗎？美國務院宣布：撤離所有駐委內瑞拉外交官

2019-03-12 12:24

新加坡下令停飛出入境波音737 Max班機 勝安航空受影響

2019-03-12 11:00

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

看到中國護照封面 衣航空難馳援中企悲痛

2019-03-12 14:57

多虧川普？華為旗艦手機發貨破千萬

2019-03-12 11:46

美警告德國 若用華為技術將限制情報共享

2019-03-12 10:16

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

美國南加大命案細節 九人凌晨外出買酒遭四人圍搶

2019-03-12 13:44

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

美眾院議長裴洛西：川普不值得被彈劾

2019-03-12 10:06

涉走私 西周珍貴青銅器日本突然撤拍

2019-03-12 13:37

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

買票時 如何知道是否搭到波音737 MAX 8？

2019-03-12 13:12

修空調抱女屋主 華男被控性侵

2019-03-12 13:17

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

顧慮美方感受 習近平訪日難獲「國賓」禮遇？

2019-03-12 09:26

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

砍社福增軍費 川普新預算「重擊中產階級」

2019-03-12 14:35

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

換過的氣囊仍有瑕疵 本田北美將二度召回逾100萬輛

2019-03-12 18:29

加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU 別小題大作

2019-03-12 18:11

委國大停電有解？馬杜洛稱已逮補兩名破壞者

2019-03-12 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top