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英鎊走貶但未重摔 梅伊脫歐協議遭否決；美元走弱

2019-03-13 07:52經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

英鎊震盪走低 ，英國國會投票否決首相梅伊的最新脫歐協議。美元指數（DXY）下跌，因美國核心通膨降溫。

梅伊的脫歐協議遭到國會以391票反對、242票贊成否決。國會今天將投票排除無協議脫歐的可能性，預計將於周四就延後脫歐投票 。

梅伊將二次公投納入選項，英鎊在梅伊如此表態後收斂跌幅，英鎊兌美元下跌0.6%至1.3075左右，盤中低點為1.3005，早盤觸及1.3289的高點，因梅伊表示就修訂後的協議獲得歐盟首肯，並敦促國會予以支持。當天是英鎊即期市場自11月15日以來波動最劇烈的一個交易日。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.3%至96.935。美國核心消費者價格指數較去年同期上漲2.1%，落後於經濟學家的預估中值。

Brown Brothers Harriman紐約全球外匯策略主管Win Thin說：「美國數據一直不利於美元，緊隨周一的零售銷售和上周五的就業數據，周二的CPI又比預期稍弱。」

美國10年期公債殖利率下跌約4個基點，1月初以來首次跌破2.6%。

歐元兌美元上漲0.4%至約1.1287，英國國會投票後達到盤中高點1.1305。

美元兌日圓上漲0.1%至約111.33，交投淡靜。

分析師指出，市場已料到脫歐案可能不過，脫歐進度勢必延後。路透
分析師指出，市場已料到脫歐案可能不過，脫歐進度勢必延後。路透
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梅伊投票脫歐

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