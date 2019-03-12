大摩：中國寬鬆助攻 新興股市今年看漲8%

2019-03-12 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



摩根士丹利（大摩）預估，新興股市即將大漲，並調升今年底前的MSCI新興市場目標價8%，背後有好幾個利多支持，包括陸股展望看好、中國即將推出更多刺激計畫、以及銅價上揚等。

CNBC報導，今年以來中國滬深300指數及香港恆生指數的表現，都超越MSCI新興市場指數。

大摩11日發布報告表示，已更加看多陸股今年的表現，並將帶領新興市場反攻。大摩表示，美中達成貿易協議的可能性愈來愈高，也已提振陸股展望。

此外，報告指出，中國近來的一連串刺激計畫效果「證實比市場原先預期還好」。大摩認為，

北京上周宣布減稅等舉措拉抬經濟成長，這顯示中國已轉向擴大寬鬆，可望穩定經濟成長及勞動市場，可望使中國第2季經濟加快成長。

大摩指出，中國的刺激措施將「透過製造品交易、服務業（含旅遊業）需求，及原物料展望改善」，嘉惠其他新興國家以及全世界，想搭上這波漲勢的投資人應關注中國、印度、新加坡、巴西。大摩也說，新興市場看好的另一個原因是地區企業獲利優於預期。