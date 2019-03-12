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非洲豬瘟疫情衝擊黃豆需求 中國對美貿易承諾遭質疑

2019-03-12 23:22經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

在美中持續進行貿易協商之際，黃豆儼然成為中國的談判籌碼，但在中國承諾購買更多美國黃豆的同時，愈來愈多人質疑這個全球最大黃豆進口國是否有這麼多的需求。

CNBC報導，中國除了要承受貿易爭議帶來的關稅，還要面對黃豆進口持續下滑和豬瘟疫情不斷擴大，這使中國可能無法兌現承諾的疑慮加深。

美國農業部長裴度表示，中國已承諾額外購買1,000萬立方公噸的美國黃豆，據傳中國也提議每年購買逾300億噸的美國農產品，作為貿易談判的一環。

然而，根據中國的海關資料，這幾個月的黃豆進口持續減少，且去年進口更創十年來最低。今年2月黃豆進口年減17%，創四年來同月最低，主要因中國對美國黃豆加徵關稅所致。

德銀分析師表示，「美中貿易衝突勢必對中國造成重大影響，因為中國無疑會大幅減少進口美國黃豆。美國黃豆的出口數據已引發外界懷疑，中國是否會購買先前承諾的1,000萬公噸的美國黃豆。這些疑問尚未從中國2月的進口黃豆數據中得到解答」。

讓情況雪上加霜的是，中國也正為國內爆發非洲豬瘟疫情所苦，這已拖累動物飼養所用的黃豆需求下滑。中國去年8月迄今在28個省及地區已傳出111例疫情。

商品顧問業者INTL FCStone亞洲商品風險管理顧問弗瑞德利克說：「豬瘟將重創黃豆需求，而目前也無法彌補染病的豬隻損失」，疫情何時能受到控制還不明朗。

中國2月黃豆進口年減17%，創四年來同月最低。 路透
中國2月黃豆進口年減17%，創四年來同月最低。 路透
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疫情非洲豬瘟海關

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