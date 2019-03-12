趕搭植物奶潮流 星巴克也推燕麥奶

2019-03-12 23:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



燕麥奶風潮看來一時還沒有退流行的跡象，CNBC報導，連鎖咖啡龍頭星巴克12日開始在五家門市販售這個不含乳製品的替代奶類，成為燕麥奶逐漸廣為大眾接受的最新例證。

比起豆奶或杏仁奶這類非乳製品替代奶類，燕麥奶的質地和口感更像牛奶，尤其是用來當作拿鐵咖啡的蒸氣牛奶。

星巴克跨足燕麥奶市場之際，正逢美國對牛乳替代品的需求持續成長。部分替代奶類難以維持強勁的需求，例如藜麥奶，但杏仁奶和豆奶這類熱門選項的需求則依然強勁。

市調機構Mintel預估，美國2012年到2017年之間的非乳製品奶類銷售飆升61%至21.1億美元，而所有的乳製品同期銷售則下滑15%至161.2億美元。

燕麥奶在美國引發熱潮，要歸功於數年前進入美國市場的瑞典燕麥奶品牌Oatly。美國去年夏季甚至因為需求漲翻天，導致Oatly旗下數家百門市的燕麥奶缺貨，而對燕麥奶的熱潮一度退燒。

Oatly今年春季在全美開設第一家生產廠，以便增加供應。其他飲料廠牌也搭順風車，加入這個風潮，例如桂格燕麥片母公司百事（PepsiCo），去年11月推出燕麥奶系列產品Quaker Oats。

星巴克去年初開始在歐洲門市販售燕麥奶，但隨著這個趨勢成長，也將燕麥奶帶入美國市場。不過，全美目前僅有五家星巴克典藏門市販售燕麥奶，分別位於西雅圖、舊金山以及紐約。

星巴克向來皆先在較高檔的典藏門市推出新飲品，例如氮氣冷萃咖啡，之後才會在全球的門市販售。這個策略有助抵擋其他高端新創業者的競爭，例如Intelligentsia Coffee & Tea，這是全美首家提供Oatly產品的咖啡店。