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當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

趕搭植物奶潮流 星巴克也推燕麥奶

2019-03-12 23:09經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

燕麥奶風潮看來一時還沒有退流行的跡象，CNBC報導，連鎖咖啡龍頭星巴克12日開始在五家門市販售這個不含乳製品的替代奶類，成為燕麥奶逐漸廣為大眾接受的最新例證。

比起豆奶或杏仁奶這類非乳製品替代奶類，燕麥奶的質地和口感更像牛奶，尤其是用來當作拿鐵咖啡的蒸氣牛奶。

星巴克跨足燕麥奶市場之際，正逢美國對牛乳替代品的需求持續成長。部分替代奶類難以維持強勁的需求，例如藜麥奶，但杏仁奶和豆奶這類熱門選項的需求則依然強勁。

市調機構Mintel預估，美國2012年到2017年之間的非乳製品奶類銷售飆升61%至21.1億美元，而所有的乳製品同期銷售則下滑15%至161.2億美元。

燕麥奶在美國引發熱潮，要歸功於數年前進入美國市場的瑞典燕麥奶品牌Oatly。美國去年夏季甚至因為需求漲翻天，導致Oatly旗下數家百門市的燕麥奶缺貨，而對燕麥奶的熱潮一度退燒。

Oatly今年春季在全美開設第一家生產廠，以便增加供應。其他飲料廠牌也搭順風車，加入這個風潮，例如桂格燕麥片母公司百事（PepsiCo），去年11月推出燕麥奶系列產品Quaker Oats。

星巴克去年初開始在歐洲門市販售燕麥奶，但隨著這個趨勢成長，也將燕麥奶帶入美國市場。不過，全美目前僅有五家星巴克典藏門市販售燕麥奶，分別位於西雅圖、舊金山以及紐約

星巴克向來皆先在較高檔的典藏門市推出新飲品，例如氮氣冷萃咖啡，之後才會在全球的門市販售。這個策略有助抵擋其他高端新創業者的競爭，例如Intelligentsia Coffee & Tea，這是全美首家提供Oatly產品的咖啡店。

燕麥奶的愛好者可以透過星巴克旗下三家臻選咖啡烘焙工坊預訂燕麥奶，這三家門市分別位於西雅圖、芝加哥以及紐約。

瑞典燕麥奶品牌Oatly。 網路照片
瑞典燕麥奶品牌Oatly。 網路照片
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星巴克咖啡紐約
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