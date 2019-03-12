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特斯拉價格再波動 專家：策略拙劣

2019-03-12 19:45台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「這是最拙劣的價格手法！」汽車專家邱文福12日表示，日前才宣布幾近「跳樓大拍賣」的電動車龍頭特斯拉，近日又宣布將Model S及Model X等車款售價調漲3%。他認為，特斯拉的策略一再讓老顧客的感情被磨盡。創揚科技董事長李泰安同意說，價格不當異動是品牌最可怕的殺手，不可輕忽。

股價受車價波動

特斯拉執行長馬斯克日前宣布改變自家車款的銷售策略，並將關閉全球的實體門市，漸漸移往網路商城發展，但隨後為平攤經營成本，Model S及Model X等中高階車款售價又將於下週調升3%。

邱文福指出，特斯拉的降價行為除了先前讓顧客怨聲載道外，認為降價政策嚴重影響二手車行情並傷害品牌價值，公司的股價更從319美元急遽下跌到294美元，高盛認為這是高價電動車需求疲弱，故將特斯拉股價調降為210美元。

「特斯拉應分三階段處理，」李泰安建議，特斯拉價格政策應先用新價格吸引老客戶回購，再讓他們以新價格將車款推薦給好友，並在其中挑選車主享有配備升級和保固延長等配套福利，最後才將新價格普及大眾。他認為，特斯拉手法拙劣，但創辦人馬斯克自認聰明，卻缺乏對人性的了解。

另有潛在危機

邱文福提醒，特斯拉除了價格策略有待商榷外，還必須注意逐漸崛起的中國廠商及傳統汽車名牌。中國自有品牌「蔚來」接連推出ES6、ES8等車款，更有諸如拜騰、小鵬、威馬等新興品牌也正磨刀霍霍。

近年來，傳統品牌BMW、JAGUAR也都推出電動車，2019年更有Benz、Porsche等高端品牌加入。如今，特斯拉在中國的佈局才剛剛起步，若以這些傳統大廠的銷售通路及客戶族群，短期間消滅特斯拉也不無可能。

邱文福質疑，假設之後特斯拉的價格跌回「量販商品」時，客戶將不再有「尊貴榮華」的享受，屆時只能以「銷售量」支撐公司，這樣的特斯拉，真的是馬斯克想要的嗎？

而近日更有媒體爆出，本月初的降價潮引發台灣客戶高度不滿，認為被當「盤子」，集體要求特斯拉賠償，對此，台灣特斯拉只說，「這次是全球性的降價，我們也收到客戶的反應，但很抱歉目前沒有更多訊息。」儘管馬斯克宣布，所有在降價前購買的車主可以半價購買Autopilot自動輔助駕駛系統或全自動駕駛系統，約可省下新台幣18萬，然而台灣受限於法令，並不適用該補償措施。

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