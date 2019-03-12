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加入一帶一路惹議 義經長：只是簽MOU　別小題大作

2019-03-12 18:11聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

義大利經濟部長特里亞（Giovanni Tria）12日表示，簽署加入中國大陸一帶一路倡議的備忘錄（MOU）不會對貿易規則產生任何重大影響。他覺得反對者是在小題大作。

他在布魯塞爾接受記者訪問時說：「備忘錄確認了義大利與中國之間的經貿合作。它不會改變任何規則。」

美國與歐盟均對義國加入「帶路」倡議表示關切，但特里亞強調義中兩國的會談只是針對一項可能的MOU進行的，並不是協議。「備忘錄不會改變歐盟規則。」

義國將趁本月底中國國家主席習近平來訪時，簽署加入一帶一路的MOU。

義國經長特里亞。歐新社
義國經長特里亞。歐新社
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