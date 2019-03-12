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為何鴻海明明代工Android產品 微軟卻主張有權討錢？

2019-03-12 12:49經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

微軟公司上周在加州控告鴻海未按時支付權利金，所告依據推斷是2013年所簽署、與Android與Chrome OS裝置有關的裝置專利授權協議。但令人好奇的是，Android軟體明明是Google免費開放使用的開源程式項目，為何微軟卻可聲稱擁有Android的專利，向相關廠商收取權利金？

原因就在於微軟主張Google的Android作業系統涉及微軟的專利。

早在2000年代初期，微軟主管就形容「免費及開放原始碼軟體」（FOSS）是種「癌症」，「智慧財產權破壞者」。免費及開放原始碼軟體和微軟Windows這類專利軟體不同，是由全世界開發人員共同開發，使用者可隨意修改、複製與散布。

接著在2007年，微軟向免費及開放原始碼軟體開戰，指控包括Linux作業系統、OpenOffice與隨後的Google Android侵害微軟的數百項專利。微軟也藉此向包括三星、LG、宏達電、宏碁與Barnes & Boble等多家Android裝置製造商簽署相關授權協議。根據野村截至2013年的估計，微軟一年從Android作業系統智慧手機製造商收取到的專利授權費用約為20億美元。

微軟也曾在2014年控告三星沒有支付Android相關專利權利金。三星電子是在2011年與微軟簽署兩項相關授權合約，而且光在2013年須向微軟支付的相關授權金就高達10億美元。然而微軟收購諾基亞後，三星就拒絕按協議向微軟支付授權金。三星堅持微軟收購諾基亞手機事業的行為，已違反當年的合約。

微軟與三星這樁訴訟在2015年達成和解協議，但和解條款維持保密。

不少人疑惑為何微軟不直接向Android的開發業者Google收取權利金？原因在於，Google並未靠Android直接獲利，而是把Android開發給眾家硬體業者使用，因此微軟只能向靠Android裝置營利的製造商收取專利授權費。

微軟主張Android作業系統涉及其專利。圖／路透
微軟主張Android作業系統涉及其專利。圖／路透
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