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多虧川普？華為旗艦手機發貨破千萬

2019-03-12 11:46世界日報 中國新聞組╱北京12日電

華為技術公司11日宣布，上市4個半月的華為Mate 20系列手機發貨量突破1000萬支。這項消息獲得中國網民的叫好與肯定，許多人認同，這要感謝美國總統川普的神助攻。

中央社報導，華為消費者業務CEO、華為常務董事余承東11日透過微博宣布了這項消息。他感謝全球消費者的支持、好評和認可，並表示「2019年還會有更多突破」。

華為Mate 20系列於去年10月16日發布，共有3款機型（Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 X）。這款旗艦手機在拍照、充電等方面有諸多創新，還搭載華為自行研發的全球首款7nm製程的麒麟980行動處理器晶片。

華為Mate 20 Pro上月才在全球行動通訊大會（MWC）打敗蘋果、三星旗艦手機，獲選為全球最佳智慧手機。

Mate 20系列也打破了華為此前Mate和P系列的銷售紀錄。

報導說，華為Mate 20系列上市後，平均每月出貨量在200萬到250萬支之間。余承東此前表示，Mate 20系列的銷量預期為2000萬支；現在上市才4個半月即完成一半的任務，能否完成目標，還要就看該機後勁如何。

中國網民11日紛紛在微博留言對華為Mate 20系列發貨破千萬台叫好與肯定。一名3C網紅博主說，售價人民幣5399元起跳的pro版，銷售就占接近一半，「華為這一波太牛逼了，川普簡直神助攻」，也獲多名網民按讚認同。

儘管美國強力圍堵華為布局5G市場，但華為業績不降反升，2018年首度營收突破千億美元，智慧手機發貨量也首度突破2億支，逆勢大幅成長，不僅在中國市場稱霸，還超越蘋果向全球手機龍頭三星快速逼近中。

華為手機熱賣，除了產品獲市場肯定，根據金融時報投資參考（FT Confidential Research）調查，多國對華為的強烈抵制觸發中國國內的愛國情緒，並因此推升了華為手機在中國的銷售率。

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