不讓Intel得手 輝達還有什麼非併Mellanox不可的理由？

2019-03-12 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）斥資69億美元收購以色列晶片製造商Mellanox Technologies，藉此搶攻資料中心市場。不僅這兩家股價應聲大漲，也帶動周一費城半導體指數甚至美國科技股上漲。為什麼繪圖晶片設計商會買下一個技術用於資料中心的公司，以下Q&A釋疑：

●Mellanox是一家什麼樣的公司？

Mellanox設計並開發在高階伺服器和超級電腦所用的InfiniBand（無限頻寬，簡稱IB）網路規格技術，與英特爾競爭。Mellanox也銷售廣泛用於PC和資料中心的以太網路（Ethernet）交換器和轉接器。

●輝達有什麼志在必得的理由？

此併購可配合輝達的願景，打造資料中心運算能力一個高速、互連的架構。輝達執行長黃仁勳說：「總的來說，理由是我們希望建立新事業。」

有分析師認為，輝達所以併購Mellanox，是為了不讓英特爾得手。輝達採用IB的技術，除了Mellanox外，只有英特爾有此技術。英特爾正巧周一宣布一套新的開放資源的互連架構 compute express link，大有較勁的意味。

Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann認為，輝達決心併購Mellanox的時間不長 ，可以看見「輝達可能研判Mellanox納入英特爾旗下會影響輝達長期成長」。

●如此併購能發揮多少綜效？

分析師認為，這項併購有策略上的價值，與輝達本身事業互補，可因此強化雲端領域。不過，若由賽靈思（Xilinx）在內其他業者併購Mellanox更有意義。

輝達資料中心事業占去年營收117億美元的比率大約1/4，遠低於遊戲用晶片事業。

彭博（BI）分析師認為，這項併購近期發揮營收和成本上的綜效不大。

●市場為什麼仍肯定這項併購？