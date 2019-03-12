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蘋果25日辦發表會 料將推出自家串流平台

2019-03-12 09:23中央社 舊金山11日綜合外電報導

蘋果活動邀請函。圖／擷自蘋果官網
蘋果活動邀請函。圖／擷自蘋果官網
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蘋果（Apple）今天宣布，計劃於25日舉辦媒體發表會，暗示自家廣受期待的類似網飛（Netflix）串流平台即將帶著原創影片問世。

蘋果寄給記者的邀請函，包括電影片頭倒數影片以及「好戲登場」（It's show time）的訊息。

這場在蘋果矽谷（Silicon Valley）總部舉行的活動料將揭曉它努力生產的原創影片細節，蘋果據報為此投資至少10億美元。

隨著智慧型手機市場衰退，這家iPhone製造商尋求多樣化營收基礎，進一步投入服務項目。

部分報導表示，美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇絲朋（ReeseWitherspoon）及「星際大戰」（Star Wars）導演J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）也會加入蘋果的這場活動

為撼動新聞界，蘋果據信也在開發新聞訂閱服務。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在近來的法說會上證實，蘋果計劃製作自己的節目，此舉可能會為串流平台巨擘網飛及亞馬遜（Amazon）Prime帶來挑戰，這兩家公司都砸重金投資原創內容。

庫克在討論蘋果對影片內容的計畫，包括與歐普拉（Oprah Winfrey）的合夥關係等時表示：「我們會加入原創內容的世界。」

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