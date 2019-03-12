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美國樂觀看待美中貿易談判前景打壓金價下跌；油價反彈

2019-03-12 08:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

國際油價周一反彈，因沙烏地阿拉伯和委內瑞拉石油產量下降幅度可能加深。金價下跌，美國對達成美中貿易協議抱持樂觀態度，削弱黃金避險魅力。基本金屬漲跌互現，鋅從三個多月最大周跌幅中反彈。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價上漲

紐約原油期貨上漲1.3%，紐約油價周五下跌，因美國就業數據疲軟。沙烏地官員周末表示，該國4月的計畫產量遠不及每日1,000萬桶。與此同時，委內瑞拉官員說，經過4天的停電，這個OPEC成員國的原油產量近幾日也大幅下降。

在生產方面，「市場並沒有真正看空，」The Fundamental Angle能源交易員兼分析師Brynne Kelly表示。「加拿大還在控制，OPEC還在減產。目前，庫存並沒有失控」。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）4月期貨上漲72美分至每桶56.79美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油5月期貨上漲84美分至每桶66.58美元。

●金價下跌

白宮經濟顧問庫德洛對福斯新聞說美中談判「取得進步很大」、他對在3月或4月簽署協議感到「樂觀」後，金價跌破每英兩1,300美元的重要心理水平。

現貨黃金紐約時間下午1點45分下跌0.6%至每英兩1,290.96美元。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨合約下跌0.6%，結算於1,291.10美元。

●供應風險推動鋅價反彈；銅價上漲

經歷三個多月最大單周跌幅的倫敦鋅價反彈，因為交易所庫存下降以及一個主要冶煉廠的財務困境引發供應顧慮。 鋅價一度上漲2.5%。

Nyrstar NV警告說，除非重組談判取得進展，否則將需要考慮破產等方案。

倫敦時間下午6:02，LME鋅上漲1%，結算價每公噸2,738美元。銅價上漲0.2%。

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