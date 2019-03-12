美ITC將調查Tela對英特爾和宏碁IC專利侵權指控

2019-03-12 07:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國國際貿易委員會（ITC）表示，將調查Tela提交的專利侵權指控。Tela指控包括宏碁和英特爾在內的企業未經許可使用了Tela技術的積體電路。

Tela尋求對英特爾14奈米或更小的三柵極（Tri-Gate）積體電路及包含這些元件的產品實施進口禁令，這些產品包括微處理器，數據機、筆記型電腦，桌機和印刷電路板等。

其他被告包括華碩、微星科技、聯想等。