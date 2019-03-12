台股ADR漲跌互現 台積電漲1.2% 受費半大漲激勵

2019-03-12 07:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一漲跌互現，台積電漲1.2%，較台北交易股票溢價3.6%。

美國股市周一終結五連跌，並創下六周來最大漲幅，晶片製造商受到輝達（Nvidia Corp.）併購交易消息的激勵而上漲，最新的零售銷售數據也增強對經濟的信心。

輝達同意以69億美元收購晶片製造商Mellanox Technologies，帶動費城半導體指數大漲2.4%，創下一個月來最大漲幅。輝達大漲7%，是標普500指數漲幅最大的個股。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.5%，報2,783.30點。道瓊指數漲200.64點，漲幅0.8%，報25,650.88點。那斯達克綜合指數上漲2%，報7,558.06點。

台灣加權股價指數昨天漲8.53點收10,250.28點，台積電漲0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 61.67 -2.21 62.20 -0.85

友達 AUO 11.41 +1.93 11.50 -0.81

中華電 CHT 107.11 -0.17 107.00 0.10

台積電 TSM 238.89 +1.15 230.50 3.64

聯電 UMC 11.56 -0.53 11.45 0.97

資料來源：彭博