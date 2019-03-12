科技股受Nvidia激勵大漲 美股創下六周來最大漲幅

2019-03-12 06:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一終結五連跌，並創下六周來最大漲幅，晶片製造商受到輝達（Nvidia Corp.）併購交易消息的激勵而上漲，最新的零售銷售數據也增強對經濟的信心。

輝達同意以69億美元收購晶片製造商Mellanox Technologies，帶動費城半導體指數大漲2.4%，創下一個月來最大漲幅。輝達大漲7%，是標普500指數漲幅最大的個股。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1.5%，報2,783.30點。道瓊指數漲200.64點，漲幅0.8%，報25,650.88點。那斯達克綜合指數上漲2%，報7,558.06點。

道瓊運輸類股數止住了1972年以來持續時間最長的連續下滑。

波音公司股價重挫5.3%，幾家航空公司停飛了波音737 Max機型；波音是道瓊工業平均指數權重最大的成份股，也是30個成份股中唯一下跌的個股。

蘋果（Apple）漲3.5%，因美銀美林分析師上修蘋果股票評級至「買進」。此外，蘋果發出邀請函，將於3月25日辦發表會。

消息人士向路透透露，蘋果將發表串流電視服務，其中包括付費電視服務。

景順的首席全球市場策略師Kristina Hooper在彭博紐約總部接受訪問時說，零售銷售數據為推動股市上漲提供柴火，併購消息也給股市帶來一些信心。