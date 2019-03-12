「川習會」何時舉行？白宮：時間未定

2019-03-12 05:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



白宮發言人桑德斯11日指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行會議的時間未定；她並表示，美中貿易談判正進行中，川普將確保任何協議符合美方最佳利益。

桑德斯（Sarah Sanders）11日在白宮舉行記者會時，被問及「川習會」與美中貿易談判進展等問題。

關於「川習會」日期，桑德斯表示，還沒確定日期，現在美中還在繼續談判，待兩位領導人準備好坐下來談時，會對外宣布。

記者提出，「川金二會」破局後，部分報導指中方認為川普不是個可靠的談判對象，憂心他會離開談判桌；桑德斯表示，這種說法太荒謬了，川普會達成好的、符合美國最佳利益的協議，如果他認為這不是個好協議，不值得簽一張紙。

桑德斯指出，川普希望完全實現朝鮮半島無核化，得確保美方採取的行動能進一步促進該進程。

桑德斯並說，美中談判正進行中，川普將確保美方獲得的任何協議符合美國最佳利益，公平且對等到貿易關係，能夠保護美國的智慧財產權，並確保中方履行其所做出的任何承諾。