特斯拉 才大降價…又喊漲

（法新社） 分享 facebook

日前才大降價的電動車大廠特斯拉十日宣布，計畫將全球平均售價調漲約百分之三。特斯拉表示，三月十八日起將調漲Model 3、Model S與Model X車款售價，但Model 3不漲價，消費者將有一周可照舊價格下訂單。