感謝川金會破局 這個人因此賺了一筆

2019-03-11 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國總統川普和北韓領導人金正恩在越南的峰會以破局收場，外界一片訝異，這個人卻感到開心不已。37歲的南韓當沖客鄭載勳（Jung Jae-hoon，音譯）說，市場的波動讓他獲得不錯的利潤。

彭博資訊報導，在2月28日市場收盤前的幾分鐘，南韓股市中有一群所謂的「和平股」股價開始大跌，因為市場猜測川普和金正恩將無法在峰會上達成協議。鄭載勳抓住機會，買入了此類股票，隔天又增持了一些，並在這些股票反彈回漲時賣出。他總共投入了大約30萬美元，其中獲利最高的一筆大約賺了10%。

鄭載勳說：「這就像加密貨幣市場一樣。被稱為『和平股』的股票至少有100支，大多都是小型低價股。許多投資人都只是在對此議題訊息寥寥無幾的情況下做交易，就等那千載難逢的機會獲得回報。」

這些股票通常會因他們在北韓業務狀況的種種猜測而發生波動。每當與北韓有關的新聞流量增加時（例如川金會），這些股票的波動性和交易量往往就會飆升。

舉例來說，據彭博彙整數據顯示，現代電梯近期的成交量飆升至去年5月以來新高，該公司持有一家有權在北韓發展觀光業的公司的股權。