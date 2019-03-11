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羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

感謝川金會破局 這個人因此賺了一筆

2019-03-11 21:33經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩在越南的峰會以破局收場，外界一片訝異，這個人卻感到開心不已。37歲的南韓當沖客鄭載勳（Jung Jae-hoon，音譯）說，市場的波動讓他獲得不錯的利潤。

彭博資訊報導，在2月28日市場收盤前的幾分鐘，南韓股市中有一群所謂的「和平股」股價開始大跌，因為市場猜測川普和金正恩將無法在峰會上達成協議。鄭載勳抓住機會，買入了此類股票，隔天又增持了一些，並在這些股票反彈回漲時賣出。他總共投入了大約30萬美元，其中獲利最高的一筆大約賺了10%。

鄭載勳說：「這就像加密貨幣市場一樣。被稱為『和平股』的股票至少有100支，大多都是小型低價股。許多投資人都只是在對此議題訊息寥寥無幾的情況下做交易，就等那千載難逢的機會獲得回報。」

這些股票通常會因他們在北韓業務狀況的種種猜測而發生波動。每當與北韓有關的新聞流量增加時（例如川金會），這些股票的波動性和交易量往往就會飆升。

舉例來說，據彭博彙整數據顯示，現代電梯近期的成交量飆升至去年5月以來新高，該公司持有一家有權在北韓發展觀光業的公司的股權。

除了現代電梯之外，鄭載勳也交易了Good People Co.等股票，Good People於2016年之前在北韓的開城工業園區開設工廠。在拋售和平股後，他又押注了完全相反的股票，增持了韓華航太等武器製造商。

川金二會雖然破局，但也有投資人看準風向藉此賺了一筆。 美聯社
川金二會雖然破局，但也有投資人看準風向藉此賺了一筆。 美聯社
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