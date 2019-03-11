Take-Two執行長：職業電競方興未艾 將拉抬整體產業

2019-03-11 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



上周在紐約布魯克林的巴克萊中心，74位男性與一位女性終於實現成為職業電競選手的夢想。

以遊戲大廠Take-Two旗下暢銷NBA遊戲2K19為基礎組成的NBA 2K聯盟，上述選手經選秀後得以參加這場電競盛會。

CNBC報導，Take-Two執行長奇爾尼克（Strauss Zelnick）強調該聯盟引人振奮、高人氣的第二個賽季，也談起整個電競產業重要性與日俱增，「第一個賽季成果豐碩，大家引頸期盼4月的二度開賽，全球逾2.5億人觀看電競做為娛樂，當中一半約1.25億人是電競粉絲。」

根據研究機構Newzoo，電競2019年將能創造11億美元的營收，首度攀越10億美元大關。

今年的NBA 2K聯盟體現了電競業的蓬勃成長。電信商AT&T也加入戴爾及英特爾的行列，成為贊助夥伴，聯盟也從17隊擴張到21隊。今年的選秀池中，美國以外的國際選手達22名，展現產業擴展國際版圖的決心。

來自芝加哥的伊凡絲（Chiquita Evans）是選手亮點，在電競產業面臨多元化及包容性議題之際，成為聯盟第一位女選手。

奇爾尼克相信，NBA 2K般的電競聯盟，最終將拉抬整個電玩產業。

但大型電玩開發商如Take-Two及動視暴雪，雖然投入電競聯盟，仍面臨其他開發商的嚴峻挑戰。網路遊戲開發商Epic Games的要塞英雄，及大陸騰訊持有的Riot Game旗下的英雄聯盟，都是大熱作品。

要塞英雄在休閒及競技網路實況的觀看數上稱雄，英雄聯盟去年世界冠軍決賽吸引近1億不重複觀看人次，超越今年NFL超級盃的9,800萬收視戶。