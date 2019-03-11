網路攻擊日益猖獗 日本將成立亞洲第一個資安聯盟

2019-03-11 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



日經新聞報導，日本將與其他亞洲國家合作，創造亞太第一個含括中俄的資安聯盟，一同對抗日益猖獗的網路攻擊，增進區域資安。

美、日、歐盟、澳洲在內的東協區域論壇共27個成員國，以及一些其他組織，將參與此一資安倡議，該論壇8月開會時料將發布相關特定舉措的綱要。

論壇成員國的第一步，將是成立資安辦公室，彼此交換訊息，已開發國家可藉此與開發中國家分享法規、政策及戰略。成員國將展開共同研究，防衛關鍵基礎建設、檢視先前的系統攻擊，以及共同展開資安演習。

這將是亞洲第一個資安聯盟，同時也是第一個涵蓋中國在內的多邊資安制度。但當中弔詭的一點，在於中國去年被資安公司CrowdStrike稱為網路攻擊背後最大的贊助國；與此同時，美國也指控俄國藉網路攻擊影響2016年總統大選，儘管俄方否認，但這個聯盟最後是否出現「同床異夢」的怪現象，有待後續觀察。

在8月開會前，各國就會先進行分享相關資訊等活動，例如日本將分享近年來推動的措施，如連上物聯網的裝置須符合規範，能防範越權存取。

東協區域論壇將於正式開會時商討進一步舉措，例如擬定資安共同準則，並設立能保護電力供應及其他關鍵基礎建設的機制。