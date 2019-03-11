官員：沙烏地4月將減少原油出口

2019-03-11 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯的官員周一（11日）表示，沙國計劃將4月原油出口量減少至每天700萬桶以下，同時將日產量維持在「遠低於」1,000萬桶，以消化過剩的供應並支撐油價。

國際油價受此消息激勵上揚，紐約西德州原油盤中最高漲1.2%，報每桶56.79美元，倫敦布蘭特原油期貨最高漲1.31%，報每桶66.60美元。

財經網站CNBC引述這位官員談話報導，國有沙烏地國家石油公司（Aramco）4月的石油分配量比客戶（煉油廠及顧客）要求的低63.5萬桶/日。

這名官員說，儘管國際海運客戶的需求非常強，超過760萬桶/日，但客戶的分配量不到700萬桶/日。該官員並表示，3月的石油出口量也將低於700萬桶/日。

他並表示，Aramco 4月的分配額顯示，「比客戶對其原油的需求量大減了635,000桶/日」，「這將使4月的產量遠低於1,000萬桶/日」。他說，這也低於該國在石油輸出國家組織（OPEC）減產協議中同意的生產目標1,031.1萬桶/日。

OPEC和俄羅斯等其他產油國（OPEC+）於去年12月同意從今年元旦開始減少供應量120萬桶/日，為期六個月。