親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

新創聚落Block 71 台灣團隊進駐星國前哨站

2019-03-11 17:44中央社 新加坡11日專電

新加坡重視新創產業，貿協副董事長莊碩漢多次取經，台灣團隊也競相赴星國新創聚落Block 71設立前哨站，除要克服多元挑戰外，也盼與區域或全球新創高手一較高下。

新加坡Block 71由於租金相對便宜，周邊機制完善，快速與當地企業連結，成為不少台灣年輕人赴星國開啟新創事業基地。

從台灣赴新加坡打拚的新創業者王祥宇今天告訴中央社記者，新加坡具有高效率金融體系、公平稅務機制與穩定的政治環境，Block 71是他們新創團隊成員打拚的首航地。

王祥宇指出，新加坡發展新創事業有很高自由度，新加坡政府多抱持鼓勵態度，他們於2016年設立遠端工作平台，為東南亞及大中華區數百名客戶媒合合適的跨境遠程工作機會，進一步解決包括遠程工作管理、薪資等問題。

他認為，這種創新構想讓他們在競爭激烈的新創產業鏈上獲新加坡認可，站穩發展腳步。

王祥宇表示，新加坡是多元種族國家，對海外進駐當地人才友善包容，台灣團隊須想辦法融入其中，著重創造價值，並拓展到其他地區，才是生存唯一法則。

另外，跨境求職平台Meet.jobs創辦人林昶聿受訪認為，海外新創業者來到新加坡，雖有其優勢，但也有必須要面對和克服的挑戰。

他指出，企業儲備IT人才，堪稱現代企業「軍備競賽」，如果相較於新加坡和其他東南亞國家，台灣擁有豐沛IT人才，成為大部分台灣團隊在新加坡的獨有優勢。

不過，林昶聿強調，新加坡市場競爭極其激烈，如果將新加坡稱為東南亞「經濟首都」並不為過。因此，來自台灣的新創業者不只是要和新加坡企業競爭，也要和區域甚至全球對手競爭，這就是立足新加坡的海外新創業者的最大挑戰。

新加坡Block 71原本是一座面臨拆除的舊工業區，在政府、企業與創業家共同打造之下，化身為東南亞知名新創生態園地。

新加坡東南亞
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

亞馬遜公司創辦人貝佐斯不算什麼 人類史上最有錢的是他

2019-03-11 15:00

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

前日產董座戈恩盼出席董事會 法院不同意

2019-03-11 17:39

糗！重金懸賞的神學士首腦就住附近 美軍毫不知情

2019-03-11 16:45

費半撼動 回測200日均線

2019-03-11 00:15

牛市不牛？ 經濟走軟 美股恐拖累全球

2019-03-10 23:45

推動英脫公投大金主 財源成謎

2019-03-10 23:31

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

印度利空夾擊 FDI下滑

2019-03-10 23:29

OPEC+減產政策 暫不調整

2019-03-10 23:29

安倍執政聯盟 經濟警報響

2019-03-10 23:29

美股牛市十周年 不見喜悅

2019-03-10 23:29

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 16:44

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

赴澳洲打工度假 女孩被農場主人囚禁豬圈性侵

2019-03-11 13:23

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

航空業不平靜！法航飛巴黎A380客機 引擎故障急返航

2019-03-10 22:14

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

動動手指搜尋3.11 日災區兒童就多10圓日幣教育費

2019-03-11 08:14

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

日本大阪鬧區驚傳槍響 觀光客難置信

2019-03-11 15:30

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

又是波音737 Max 8飛機墜毀 傳中國已經暫時停飛

2019-03-11 08:58

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

衣索比亞空難 央視：8名中國乘客遇難

2019-03-10 22:12

亞馬遜公司創辦人貝佐斯不算什麼 人類史上最有錢的是他

2019-03-11 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top