新創聚落Block 71 台灣團隊進駐星國前哨站

2019-03-11 17:44 中央社 新加坡11日專電



新加坡重視新創產業，貿協副董事長莊碩漢多次取經，台灣團隊也競相赴星國新創聚落Block 71設立前哨站，除要克服多元挑戰外，也盼與區域或全球新創高手一較高下。

新加坡Block 71由於租金相對便宜，周邊機制完善，快速與當地企業連結，成為不少台灣年輕人赴星國開啟新創事業基地。

從台灣赴新加坡打拚的新創業者王祥宇今天告訴中央社記者，新加坡具有高效率金融體系、公平稅務機制與穩定的政治環境，Block 71是他們新創團隊成員打拚的首航地。

王祥宇指出，新加坡發展新創事業有很高自由度，新加坡政府多抱持鼓勵態度，他們於2016年設立遠端工作平台，為東南亞及大中華區數百名客戶媒合合適的跨境遠程工作機會，進一步解決包括遠程工作管理、薪資等問題。

他認為，這種創新構想讓他們在競爭激烈的新創產業鏈上獲新加坡認可，站穩發展腳步。

王祥宇表示，新加坡是多元種族國家，對海外進駐當地人才友善包容，台灣團隊須想辦法融入其中，著重創造價值，並拓展到其他地區，才是生存唯一法則。

另外，跨境求職平台Meet.jobs創辦人林昶聿受訪認為，海外新創業者來到新加坡，雖有其優勢，但也有必須要面對和克服的挑戰。

他指出，企業儲備IT人才，堪稱現代企業「軍備競賽」，如果相較於新加坡和其他東南亞國家，台灣擁有豐沛IT人才，成為大部分台灣團隊在新加坡的獨有優勢。

不過，林昶聿強調，新加坡市場競爭極其激烈，如果將新加坡稱為東南亞「經濟首都」並不為過。因此，來自台灣的新創業者不只是要和新加坡企業競爭，也要和區域甚至全球對手競爭，這就是立足新加坡的海外新創業者的最大挑戰。

新加坡Block 71原本是一座面臨拆除的舊工業區，在政府、企業與創業家共同打造之下，化身為東南亞知名新創生態園地。