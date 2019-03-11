糗！重金懸賞的神學士首腦就住附近 美軍毫不知情

2019-03-11 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



愈危險的地方愈安全？荷蘭作家貝特‧丹姆（Bette Dam）費時5年撰寫的《穆拉歐瑪的秘密生活》（The Secret Life of Mullah Omar，暫譯）上月上市，當中踢爆行蹤神祕的神學士已故領袖歐瑪（Mullah Mohammed Omar）原來生前一直都居住在與美軍基地相當靠近的秘密住所內，美軍對此卻毫不知情。

《BBC》報導，傳記提到這位神學士領袖從未如美國官方所相信的躲藏在巴基斯坦。非但如此，歐瑪隱居在阿富汗南部的札布爾省，家距離美國前進作戰基地（US Forward Operating Base）不到5公里。這名被美國通緝長達十幾年的神學士組織創始人被視為是一名神秘人物，因為他鮮少在公開場合露面。

丹姆費時5年調查採訪神學士成員，包括關鍵人物歐瑪里（Jabbar Omari）。2001年神學士政權被驅逐後，歐瑪躲藏起來，歐瑪里成為了他的保鏢，並一直協助他躲藏在阿富汗境內直到歐瑪於2013因病去世，而神學士組織事後也承認隱瞞了歐瑪的死訊，並在2年後才對外公布。

神學士政權垮台後不久，歐瑪便躲藏在靠近美軍基地的秘密房間裡。這時因911恐怖攻擊事件爆發，美國開出1000萬美元（約3億900萬台幣）重金懸賞歐瑪。 這本書甚至提到，美軍有一次搜查到了這間房屋，但居然沒有找到歐瑪的藏身之處。

經這次的突擊偵查行動後，歐瑪搬到距離另一個美軍基地僅僅只有3英哩（4.83公里）的住所，這座美國前進作戰基地駐紮著約1000名美國士兵，美國海豹部隊以及英國特種部隊都曾在這裡駐守。

丹姆在書中也提到歐瑪依靠英國廣播公司（BBC）的普什圖語廣播獲得一切資訊，包括2011年蓋達組織領導人賓拉登（Osama Bin Laden）在巴基斯坦被美軍擊斃的消息。傳記中說道，歐瑪會在遭遇美軍偵查時躲進地下的灌溉隧道，他獨自生活並拒絕任何探訪，最後甚至發明了只有自己才聽得懂的想像語言。

儘管武裝分子聲稱，歐瑪無法以他的藏身之處為基地指揮神學士組織。但據說他生前已批准在卡達設立神學士辦事處，美國官員正在此與神學士領導人談判，希望可以結束在阿富汗的長期戰爭。但書中也爆料歐瑪早在2001年之後便把領導地位讓出，自己退居幕後。最後歐瑪死於2013年4月23日，並在沒有使用棺木的狀況下，葬在一個無名墓。