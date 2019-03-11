美食代送爭奪戰 服務商想打造「超級用戶」

2019-03-11 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



餐飲代送服務公司吸引客戶常見的手法是折價優惠，但業者更希望把這些消費者轉為頻繁使用其服務的「超級用戶」。

業者表示，提供折價優惠確實能吸引用戶，並促使他們更經常使用；然而訪調發現，消費者通常會比價，搜尋最優惠的代送服務，較年輕的用戶特別不具品牌忠誠度。

據Gowen調查，6%的受訪者每天使用餐廳外送服務，頻率自2017年來持續上升；不過，每個月使用這種服務一次或更少的受訪者，比率仍高達36%。Gallop民調則顯示，超市代送服務的使用頻率更低，大約僅4%的受訪者至少每周一次在網上訂購生鮮雜貨。

餐飲代送服務競爭激烈，業者正努力擴大用戶群，之後的重點才是讓每筆訂單都有利潤；業者最需要的是「習慣」而非透過優惠吸引的使用者。

依靠折扣讓用戶變為死忠使用者的策略，有其風險；許多業界高管擔心，一旦價格上漲，會導致大量用戶停止使用其服務，尤其是較便宜的餐點。

「食材配送箱」（meal -kit）服務，就是值得警惕的例子，這種服務是把食譜以及食材送到家，過去幾年快速興起，業者也投入高額資金，透過廣告宣傳和免費試用吸引客戶。然而，這項產業的龍頭Blue Apron坦言，這種策略並非永續做法，該公司的用戶已從2017年初最高峰100萬人降至55.7萬，許多競爭對手甚至已停業。

分析師指出，生鮮雜貨以及餐飲代送公司，仍有存續空間，但關鍵挑戰在於如何留住用戶。一些公司已仿效亞馬遜的做法，推出訂閱制度，希望對服務滿意的消費者能夠註冊成為繳費的例行用戶，免去一次性的代送費用。