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影／黑豹抓傷跨欄自拍女 動物園允諾免安樂死

2019-03-11 15:37聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國亞利桑那州鳳凰城，一名女子前去野生世界動物園（Wildlife World Zoo）參觀時，擅自跨越護欄想和黑豹自拍，結果慘遭豹爪襲擊，被救出後倒地哭喊，幸好送醫就治後並無大礙。園方事後表示，不會將黑豹安樂死，因為這不是牠的錯。

接獲報案的民營消防機構「Rural Metro Fire」指出，這名女子年約30歲，因想自拍所以擅自跨越欄杆，送醫治療後並無大礙，並且在出院後返回動物園道歉。

根據現場民眾威克森（Adam Wilkerson）拍攝影片可見，身穿紅衣的女子倒在地上不斷哀嚎，大叫好痛，手臂上清晰可見被黑豹抓出一條長長的傷口。

威克森表示，他和母親以及兩個孩子正逛到黑豹區，然後突然聽到一名女子大喊救命，回頭就看到黑豹爪子伸出籠外，狠狠插入女子的手臂裡。所幸威克森的母親急中生智，把手中的水瓶丟進籠內，分散黑豹注意力，成功將這名女子拉開。影片後半段可以看到，這頭黑豹在啃咬保特瓶。

事後網友一面倒大罵女子愚蠢、活該，同時也擔憂黑豹恐因傷人而遭安樂死，對此動物園回應，絕對不會將黑豹安樂死，因為錯不在牠，並強調護欄存在是有原因的，呼籲民眾不要擅自跨越。

美國亞利桑那州，一名參觀野生世界動物園的女子，擅自爬欄杆與黑豹自拍，慘遭黑豹抓傷...
美國亞利桑那州，一名參觀野生世界動物園的女子，擅自爬欄杆與黑豹自拍，慘遭黑豹抓傷，旁人機警丟水瓶分散黑豹注意力，從黑豹爪下救出女子。路透
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美國亞利桑那州鳳凰城，一名女子前去野生世界動物園（Wildlife World ...
美國亞利桑那州鳳凰城，一名女子前去野生世界動物園（Wildlife World Zoo）參觀時，擅自跨越護欄想和黑抱自拍，結果慘遭黑豹抓傷，倒地哭喊送醫就治後並無大礙。翻攝路透影片
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動物園安樂死自拍
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