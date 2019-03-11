影／黑豹抓傷跨欄自拍女 動物園允諾免安樂死

2019-03-11 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國亞利桑那州鳳凰城，一名女子前去野生世界動物園（Wildlife World Zoo）參觀時，擅自跨越護欄想和黑豹自拍，結果慘遭豹爪襲擊，被救出後倒地哭喊，幸好送醫就治後並無大礙。園方事後表示，不會將黑豹安樂死，因為這不是牠的錯。

接獲報案的民營消防機構「Rural Metro Fire」指出，這名女子年約30歲，因想自拍所以擅自跨越欄杆，送醫治療後並無大礙，並且在出院後返回動物園道歉。

根據現場民眾威克森（Adam Wilkerson）拍攝影片可見，身穿紅衣的女子倒在地上不斷哀嚎，大叫好痛，手臂上清晰可見被黑豹抓出一條長長的傷口。

威克森表示，他和母親以及兩個孩子正逛到黑豹區，然後突然聽到一名女子大喊救命，回頭就看到黑豹爪子伸出籠外，狠狠插入女子的手臂裡。所幸威克森的母親急中生智，把手中的水瓶丟進籠內，分散黑豹注意力，成功將這名女子拉開。影片後半段可以看到，這頭黑豹在啃咬保特瓶。