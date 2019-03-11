剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉表示，公司決定減少原定關閉的門市數量後，將把全球平均售價提高約3%，但3.5萬美元版的Model 3不會漲價。

特斯拉執行長馬斯克28日宣布徹底改變Tesla的商業模式，要關閉全球大部分門市，轉型為網路銷售，以減少管理費用，讓Model 3基本款降到3萬5000元計畫。Model S P100D、與Model X車款也大幅降價。

不過，特斯拉周一表示，已決定「大幅」增加繼續運營的門店數量。