737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01 聯合報 記者季晶晶╱即時報導



衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機10日發生157人喪生的墜機事故,出事飛機與去年印尼獅航空難是同一機型,外界質疑聲浪洶湧,再加上中國下達同款飛機禁飛令,飛機製造商波音公司承受重擊。

總部設在美國芝加哥的波音還來不及提出調查報告,包括中國大陸民航局今天(11日)上午已要求737 Max客機停飛,開曼航空(Cayman Airways)也給旗下兩架同型新機下禁飛令。

大陸是全球最大也最具影響力的旅遊市場之一,全面禁飛令將衝擊波音聲譽,也對其財務狀況形成潛在威脅。

單走道的737 Max客機是波音有史以來賣得最好的飛機。截至1月底,波音已經交付超過350架,大陸的航空公司占約20%。這款2017年起服役的客機訂價1.2億美元(約台幣37.26億元),目前還有5000架訂單,許多下訂客戶是成長快速的新興市場地區航空業者。華爾街日報引述分析師報導,這代表波音未來約三分之二交貨量,以及40%的獲利。

根據彭博資訊,這款窄體客機可望為波音產生約300億美元的年度營收,工廠生產今年升至每月57架飛機。

總部在西雅圖的研究業者AIR的市場分析主管墨呂佐說:「對全球經濟而言,這些飛機是實實在在的成長引擎。」

飛機製造和銷售的競爭激烈,737 Max是波音提供給市場,用來對抗歐洲飛機製造巨擘空中巴士為A320進行改版的選擇。兩家公司捉對廝殺爭搶市場霸主地位已有多年。目前約有1萬架波音737家族的飛機服役中,相較下,空巴的A320家族有逾8000架。許多航空公司以這些飛機為機隊主力,其特色是低油耗服務中短程航線,約可搭載200名乘客。