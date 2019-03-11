親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01聯合報 記者季晶晶╱即時報導

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機10日發生157人喪生的墜機事故，出事飛機與去年印尼獅航空難是同一機型，外界質疑聲浪洶湧，再加上中國下達同款飛機禁飛令，飛機製造商波音公司承受重擊。

總部設在美國芝加哥的波音還來不及提出調查報告，包括中國大陸民航局今天（11日）上午已要求737 Max客機停飛，開曼航空（Cayman Airways）也給旗下兩架同型新機下禁飛令。

大陸是全球最大也最具影響力的旅遊市場之一，全面禁飛令將衝擊波音聲譽，也對其財務狀況形成潛在威脅。

單走道的737 Max客機是波音有史以來賣得最好的飛機。截至1月底，波音已經交付超過350架，大陸的航空公司占約20%。這款2017年起服役的客機訂價1.2億美元（約台幣37.26億元），目前還有5000架訂單，許多下訂客戶是成長快速的新興市場地區航空業者。華爾街日報引述分析師報導，這代表波音未來約三分之二交貨量，以及40%的獲利。

根據彭博資訊，這款窄體客機可望為波音產生約300億美元的年度營收，工廠生產今年升至每月57架飛機。

總部在西雅圖的研究業者AIR的市場分析主管墨呂佐說：「對全球經濟而言，這些飛機是實實在在的成長引擎。」

飛機製造和銷售的競爭激烈，737 Max是波音提供給市場，用來對抗歐洲飛機製造巨擘空中巴士為A320進行改版的選擇。兩家公司捉對廝殺爭搶市場霸主地位已有多年。目前約有1萬架波音737家族的飛機服役中，相較下，空巴的A320家族有逾8000架。許多航空公司以這些飛機為機隊主力，其特色是低油耗服務中短程航線，約可搭載200名乘客。

波音擊退競爭對手的方式是推出更具效率的引擎， 但Max的引擎大於以前的版本，為此，波音更新飛行操控系統的軟體。獅航班機去年失事後，部分美國航空主管單位認為，波音未能充分向飛機駕駛解釋相關改變。

BOEING-CHINA/:Ceremony marking 1st deliv...
BOEING-CHINA/:Ceremony marking 1st delivery of Boeing 737 Max airplane to Air China in Zhoushan Guests attend a ceremony marking the 1st delivery of a Boeing 737 Max passenger airplane to Air China at the Boeing Zhoushan completion center in Zhoushan, Zhejiang province, China, December 15, 2018. REUTERS/Thomas Peter
分享

波音獅航空中巴士
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

費半撼動 回測200日均線

2019-03-11 00:15

牛市不牛？ 經濟走軟 美股恐拖累全球

2019-03-10 23:45

推動英脫公投大金主 財源成謎

2019-03-10 23:31

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

印度利空夾擊 FDI下滑

2019-03-10 23:29

OPEC+減產政策 暫不調整

2019-03-10 23:29

安倍執政聯盟 經濟警報響

2019-03-10 23:29

美股牛市十周年 不見喜悅

2019-03-10 23:29

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

軍校錄取信遺失 他轉念創業成富翁

2019-03-10 13:40

國際財經市場 未來一周展望

2019-03-10 13:32

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 16:44

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

不滿遭背棄！她雇黑手黨報復 前男友慘遭活封水泥牆

2019-03-10 14:44

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24

航空業不平靜！法航飛巴黎A380客機 引擎故障急返航

2019-03-10 22:14

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

星期人物／26歲當外長挑戰美國霸權 他成功讓內戰降溫

2019-03-10 16:00

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

衣索比亞空難 央視：8名中國乘客遇難

2019-03-10 22:12

動動手指搜尋3.11 日災區兒童就多10圓日幣教育費

2019-03-11 08:14

最長壽人瑞 日116歲婆婆日飲3至4罐咖啡

2019-03-10 15:21

指控中國學生「作弊進馬里蘭大學」 教授涉歧視已被停課

2019-03-11 10:24

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

又是波音737 Max 8飛機墜毀 傳中國已經暫時停飛

2019-03-11 08:58

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

中美談判人幣升值？易綱：匯率問題達共識

2019-03-10 23:46

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

馬杜洛放火燒物資？ 紐時還原真相：反對派成員不慎引火

2019-03-11 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top