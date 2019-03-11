日本大銀行跟印章說再見 加速擁抱金融科技

2019-03-11 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



為加速擁抱金融科技新時代，愈來愈多的日本銀行不再需要客戶使用印章開戶或領錢。對一個生在全球最為「科技控」的國家之一的千禧世代來說，這個轉變真是來得太遲。

彭博資訊指出，日本的金融科技革命很慢才開始，現在才急起直追，減少紙本作業，提高效率，吸引年輕世代。

最大銀行集團三菱日聯銀行已經開始提供不需要使用印章和存摺的帳戶，同時翻修分行，以平板電腦和視訊小隔間取代櫃員。在2024年之前，三菱日聯500多個分行中將有100個據點改裝成這種新的形式，同期間傳統櫃台的分行數計畫減少一半。

另一個大型銀行集團理索納銀行，去年開始在大約600家分行，讓客戶開戶可以免用印章。

印章是在鎌倉幕府（1185-1333年）由中國傳進日本，最初是幕府將軍和封地領主使用，在江戶時代（1603-1868年）轉變成廣泛使用。1873年於法律明訂用於正式文件。據業者Keiichi Fukushima表示，日本現在一年的印章製造市場有15億美元。

三菱日聯銀行的主要銀行業務部門主管Takayuki Ogura說，推動電子化過程有很多挑戰，例如說服日本官僚就不是件容易的事，三菱日聯花了兩年時間才讓450個地方政府同意民眾可以電子方式支付稅款。