親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

日本大銀行跟印章說再見 加速擁抱金融科技

2019-03-11 10:36經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

為加速擁抱金融科技新時代，愈來愈多的日本銀行不再需要客戶使用印章開戶或領錢。對一個生在全球最為「科技控」的國家之一的千禧世代來說，這個轉變真是來得太遲。

彭博資訊指出，日本的金融科技革命很慢才開始，現在才急起直追，減少紙本作業，提高效率，吸引年輕世代。

最大銀行集團三菱日聯銀行已經開始提供不需要使用印章和存摺的帳戶，同時翻修分行，以平板電腦和視訊小隔間取代櫃員。在2024年之前，三菱日聯500多個分行中將有100個據點改裝成這種新的形式，同期間傳統櫃台的分行數計畫減少一半。

另一個大型銀行集團理索納銀行，去年開始在大約600家分行，讓客戶開戶可以免用印章。

印章是在鎌倉幕府（1185-1333年）由中國傳進日本，最初是幕府將軍和封地領主使用，在江戶時代（1603-1868年）轉變成廣泛使用。1873年於法律明訂用於正式文件。據業者Keiichi Fukushima表示，日本現在一年的印章製造市場有15億美元。

三菱日聯銀行的主要銀行業務部門主管Takayuki Ogura說，推動電子化過程有很多挑戰，例如說服日本官僚就不是件容易的事，三菱日聯花了兩年時間才讓450個地方政府同意民眾可以電子方式支付稅款。

在其他領域，使用印章還是根深蒂固，小企業簽約、婚姻登記、房屋過戶等等，都還是要求蓋上印章。

日本大型銀行開始推動開戶錢不再需要使用印章。 彭博資訊
日本大型銀行開始推動開戶錢不再需要使用印章。 彭博資訊
分享

三菱婚姻
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

費半撼動 回測200日均線

2019-03-11 00:15

牛市不牛？ 經濟走軟 美股恐拖累全球

2019-03-10 23:45

推動英脫公投大金主 財源成謎

2019-03-10 23:31

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

印度利空夾擊 FDI下滑

2019-03-10 23:29

OPEC+減產政策 暫不調整

2019-03-10 23:29

安倍執政聯盟 經濟警報響

2019-03-10 23:29

美股牛市十周年 不見喜悅

2019-03-10 23:29

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

軍校錄取信遺失 他轉念創業成富翁

2019-03-10 13:40

國際財經市場 未來一周展望

2019-03-10 13:32

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 13:08

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 16:44

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41

微軟控告鴻海未按時支付權利金 仍強調合作關係重要

2019-03-10 21:41

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

不滿遭背棄！她雇黑手黨報復 前男友慘遭活封水泥牆

2019-03-10 14:44

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

川普：美中協議若簽成 美股將漲翻天

2019-03-10 12:58

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24

航空業不平靜！法航飛巴黎A380客機 引擎故障急返航

2019-03-10 22:14

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

大老闆挺英脫 說一套做一套

2019-03-10 23:31

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

星期人物／26歲當外長挑戰美國霸權 他成功讓內戰降溫

2019-03-10 16:00

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

最長壽人瑞 日116歲婆婆日飲3至4罐咖啡

2019-03-10 15:21

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

衣索比亞空難 央視：8名中國乘客遇難

2019-03-10 22:12

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

中美談判人幣升值？易綱：匯率問題達共識

2019-03-10 23:46

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

指控中國學生「作弊進馬里蘭大學」 教授涉歧視已被停課

2019-03-11 10:24

北韓國會選舉今投票 金正恩也來競選

2019-03-10 21:04

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

澳洲前女外長：川普夫人梅蘭妮亞誤認我丈夫是外長

2019-03-10 22:43

美制裁委內瑞拉嚇怕銀行業 乾脆中斷往來

2019-03-10 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top